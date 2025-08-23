موکب گرمسار در مسیر تهران-مشهد؛ میزبانی از زائران باپویش «نه به تصادف»

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از موکبهای شهرستان گرمسار، در جمع خبرنگاران بیان کرد: موکب کارکنان راهداری گرمسار یکی از موکب هایی است که در قالب پویش «نه به تصادف» با هدف ارتقای ایمنی سفرها، خدمات مختلفی را به زائران و رانندگان ارائه میکند.
وی افزود: پذیرایی از مسافران با آب و نوشیدنیهای خنک، چای و ایجاد فضای استراحت کوتاه برای رفع خستگی رانندگان از جمله اقداماتی است که در این ایستگاه صورت میگیرد تا سفر زائران با آرامش و امنیت بیشتری همراه باشد.
فرماندار گرمسار با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع) و تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر گفت: در این ایام حجم تردد در مسیر تهران مشهد افزایش مییابد و شهرستان گرمسار نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر حرکت زائران حرم رضوی قرار دارد.
همتی افزود: با توجه به کویری بودن مسیر، رانندگان باید با رعایت کامل نکات ایمنی و احتیاط در رانندگی سفر ایمنی را برای خود و خانوادههایشان رقم بزنند.
وی خدمترسانی به زائران را از افتخارات مسؤولان شهرستان دانست و اظهار کرد: موکبهای متعدد و امکانات لازم برای پذیرایی از زائران در طول مسیر پیشبینی شده که بخشی از آن از محل نذورات مردمی و بخشی دیگر با پشتیبانی دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرستان تأمین میشود.
