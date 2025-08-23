  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

موکب گرمسار در مسیر تهران-مشهد؛ میزبانی از زائران باپویش «نه به تصادف»

گرمسار- فرماندار گرمسار از راه‌اندازی موکب کارکنان راهداری این شهرستان در قالب پویش «نه به تصادف» خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی به زائران با استفاده از نذورات مردمی از اولویت‌های شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از موکب‌های شهرستان گرمسار، در جمع خبرنگاران بیان کرد: موکب کارکنان راهداری گرمسار یکی از موکب هایی است که در قالب پویش «نه به تصادف» با هدف ارتقای ایمنی سفرها، خدمات مختلفی را به زائران و رانندگان ارائه می‌کند.

وی افزود: پذیرایی از مسافران با آب و نوشیدنی‌های خنک، چای و ایجاد فضای استراحت کوتاه برای رفع خستگی رانندگان از جمله اقداماتی است که در این ایستگاه صورت می‌گیرد تا سفر زائران با آرامش و امنیت بیشتری همراه باشد.

فرماندار گرمسار با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع) و تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر گفت: در این ایام حجم تردد در مسیر تهران مشهد افزایش می‌یابد و شهرستان گرمسار نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر حرکت زائران حرم رضوی قرار دارد.

همتی افزود: با توجه به کویری بودن مسیر، رانندگان باید با رعایت کامل نکات ایمنی و احتیاط در رانندگی سفر ایمنی را برای خود و خانواده‌هایشان رقم بزنند.

وی خدمت‌رسانی به زائران را از افتخارات مسؤولان شهرستان دانست و اظهار کرد: موکب‌های متعدد و امکانات لازم برای پذیرایی از زائران در طول مسیر پیش‌بینی شده که بخشی از آن از محل نذورات مردمی و بخشی دیگر با پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان تأمین می‌شود.

