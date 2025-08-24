حملات شدید هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به غزه و تخریب منازل+فیلم

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد. توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمالی جبالیا النزله در شمال غزه را به شدت گلوله باران کرد.
همچنین جنگنده های رژیم صهیونیستی به شدت جبالیا البلد و المعسکر در شمال غزه را بمباران کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین حومه شهرک مسکونی حمد در شمال غربی شهر خان یونس در جنوب غزه را هدف قرار دادند. خان یونس در جنوب غزه نیز از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی بمباران شد.
یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در محور نتساریم در مرکز غزه به شهادت رسید.
تخریب گسترده منازل فلسطینی ها در جبالیا
منابع میدانی در شمال نوار غزه گزارش دادند که بامداد امروز یکشنبه انفجارهای بسیار شدیدی در مناطق مختلف غزه و بهویژه در اردوگاه جبالیا شنیده شد.
این انفجارها ناشی از به کارگیری رباتهای بمبگذاریشده توسط ارتش اشغالگر بوده است.
بر اثر این انفجارها خانههای زیادی تخریب و با خاک یکسان شد.
بحران دارویی در غزه؛ ۸۰ درصد داروهای اساسی نایاب شد
داروسازان در نوار غزه اعلام کردند که بیش از ۸۰ درصد داروهای اساسی در داروخانههای این باریکه نایاب شده است؛ بحرانی که نتیجه مستقیم جنگ و محاصره طولانیمدت رژیم اشغالگر به شمار میرود.
ذوالفقار سویرجو، داروساز فلسطینی، در گفتوگو با خبرگزاری صفا تأکید کرد که انبارهای دارویی غزه عملاً خالی شده و حتی داروی سادهای مانند استامینوفن نیز در آستانه پایان یافتن است. به گفته او، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن مانند فشار خون، دیابت، بیماریهای خودایمنی، تیروئید و حتی نیازهای اولیه مانند آنتیبیوتیک، مسکن و پمادهای پوستی دیگر دارویی برای درمان در اختیار ندارند.
سویرجو تصریح کرد: این وضعیت بخشی از جنگ همهجانبه تل آویو است که با هدف غیرقابلزیست کردن غزه و واداشتن مردم به مهاجرت اجباری دنبال میشود.
از سوی دیگر، حسام المدهون پزشک داروساز نیز تأکید کرد که هیچ دارویی از زمان پایان آتشبس در ماه مارس ۲۰۲۴ به غزه وارد نشده و تلاش داروسازان برای هماهنگی با شرکتهای دارویی به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی یا نگرانی از سرقت محمولهها به شکست انجامیده است.
وی افزود که این وضعیت به معنای صدور حکم اعدام تدریجی برای بیماران است و هزاران نفر از مبتلایان به بیماریهای مزمن اکنون در معرض خطر جدی جان خود قرار دارند.
بحران کمبود دارو، همزمان با گسترش گرسنگی و فقدان خدمات درمانی، بُعد تازهای از *فاجعه انسانی در غزه را آشکار کرده است.
هشدار پزشکان بدون مرز در مورد بحران بیسابقه آب در غزه
سازمان «پزشکان بدون مرز» در گزارشی تازه نسبت به بحران بیسابقه آب در نوار غزه هشدار داد و اعلام کرد که بیش از ۶۰ ایستگاه شیرینسازی آب بهدلیل آسیبهای ناشی از بمبارانهای مداوم رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون از کار افتادهاند.
در این گزارش آمده است که رژیم اشغالگر بهطور عمدی ساکنان غزه را از دسترسی به ضروریترین نیازهای زندگی از جمله آب، غذا و خدمات بهداشتی محروم میکند. این وضعیت باعث شده است که میزان آب در دسترس شهروندان بهشدت کاهش یابد و به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جمعیتی دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری غزه نباشد.
به گفته پزشکان بدون مرز، اسرائیل نه تنها مانع ورود مواد لازم برای تصفیه و شیرینسازی آب به غزه میشود، بلکه از ژوئن ۲۰۲۴ تاکنون، این سازمان تنها برای یکی از هر ۱۰ درخواست خود جهت واردات تجهیزات ضروری موفق به دریافت مجوز شده است.
این گزارش همچنین تأکید میکند که از سه خط لوله اصلی انتقال آب به غزه، دو خط بهطور مکرر هدف حملات قرار گرفته و آسیب دیدهاند. برآوردها نشان میدهد که ۷۰ درصد آب جاری در این خطوط بهعلت نشتی در شبکه آسیبدیده از دست میرود.
پیامدهای این بحران بهسرعت در حوزه سلامت آشکار شده است. بنا بر اعلام پزشکان بدون مرز، کمبود آب پاک موجب گسترش بیماریهای عفونی و گوارشی در سراسر غزه شده و تنها در ماه گذشته، تیمهای پزشکی این سازمان بیش از هزار مورد مشاوره درمانی در هفته برای بیماران مبتلا به اسهال آبکی شدید انجام دادهاند.
پزشکان بدون مرز هشدار داده است که تداوم محرومیت مردم غزه از آب سالم، بهمعنای تشدید یک فاجعه انسانی است که نهتنها زندگی هزاران بیمار، بلکه بقای کل جمعیت این منطقه محاصرهشده را تهدید میکند.
اجماع جهانی بر سر فاجعه انسانی در غزه؛ سازمانهای بینالمللی خواستار اقدام فوری شدند
با اعلام رسمی سازمان ملل متحد مبنی بر وقوع قحطی در نوار غزه، موجی از واکنشهای بینالمللی و هشدارهای سازمانهای حقوقی و انساندوستانه نسبت به عمق فاجعه انسانی در این منطقه به راه افتاده است.
بسیاری از نهادهای بینالمللی، از جمله آکسفام، سازمان جهانی بهداشت، برنامه جهانی غذا و آنروا، ضمن تأکید بر وخامت اوضاع، خواستار اقدام فوری و اراده سیاسی جدی برای پایان دادن به این وضعیت شدند.
آکسفام: قحطی با واقعیت میدانی مطابقت دارد
سازمان آکسفام تأکید کرد که اعلام قحطی در غزه از سوی سازمان ملل کاملاً با آنچه در میدان دیده میشود، همخوان است.
کریس مکنیتوش سخنگوی این نهاد در غزه تصریح کرد: اگر گذرگاهها باز شود میتوان از این فاجعه جلوگیری کرد، اما چنین اتفاقی نمیافتد.
او وضعیت غزه را کاملاً فاجعهبار توصیف کرد و هشدار داد که بحران در حال تشدید است.
سازمان جهانی بهداشت: پایان فاجعه در گرو اراده سیاسی است
کریستین لیندمایر سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که شرایط در غزه از مرز قحطی عبور کرده و نیازمند اقدام فوری دولتها است.
او گفت: زمان زیادی از دست رفته و قربانیان، بهویژه کودکان، با سوءتغذیه شدید دستبهگریبان هستند. پایان این فاجعه تنها به اراده سیاسی برای بازگشایی گذرگاهها و ارسال کمکها بستگی دارد.
وی هشدار داد که بسیاری از بیماران حتی فرصت درمان را از دست میدهند.
همچنین «تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در پیامی اعلام کرد که بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ بیمار در غزه، از جمله ۳۸۰۰ کودک، نیازمند تخلیه فوری پزشکی هستند. او بار دیگر خواستار آتشبس و تسهیل فوری ورود کمکها شد.
آنروا: اسرائیل باید انکار قحطی را متوقف کند
فیلیپ لازارینی کمیسرکل آنروا از تل آویو خواست که دست از انکار قحطی بردارد.
او در پیامی هشدار داد: هر ساعت اهمیت دارد. انبارهای کمکهای غذایی و دارویی در اردن و مصر مملو از کالاهایی است که میتواند فاجعه را متوقف کند، اما اسرائیل مانع ورود آنها میشود.
آنروا تأکید کرد تنها اجازه عبور هزاران کامیون حامل کمکها میتواند مسیر فاجعه را تغییر دهد.
برنامه جهانی غذا: نخستین تأیید رسمی قحطی در خاورمیانه
جان مارتن باور مدیر تحلیل امنیت غذایی برنامه جهانی غذا اعلام کرد: این نخستین بار است که وقوع قحطی در خاورمیانه بهطور رسمی تأیید میشود؛ لحظهای تاریخی که ابعاد فاجعه را نشان میدهد.
او بر لزوم اقدامات فوری و حفاظت از دادههای میدانی برای هدایت کمکهای بشردوستانه تأکید کرد.
سازمان همکاری اسلامی: قحطی در غزه جنایت جنگی است
سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای با محکوم کردن قحطی تحمیل شده بر مردم غزه، اسرائیل را مسئول کامل این فاجعه دانست.
این نهاد قحطی را نتیجه مستقیم «محاصره غیرقانونی، جلوگیری از ورود کمکها و نابودی منابع غذایی» توصیف کرد و آن را مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.
این سازمان خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دادگاه کیفری بینالمللی و اعمال تحریمهای جهانی علیه این رژیم شد.
مصر: جامعه جهانی جلوی جنایات اسرائیل را بگیرد
مصر در بیانیهای اعلام کرد که جامعه جهانی باید بیدرنگ جلوی جنایات اسرائیل را بگیرد.
قاهره ضمن ابراز نگرانی از تأیید رسمی قحطی در غزه، تأکید کرد که کمکهای کافی برای پایان دادن به این بحران وجود دارد، اما اسرائیل مانع ورود آنها میشود.
اسپن بارت ایده وزیر خارجه نروژ نیز هشدار داد که غزه با قحطی مکرر و فاجعهای عظیم روبهرو است و حملات گسترده به مناطق پرجمعیت باقیمانده، شرایط را بیش از پیش وخیم کرده است.
امروز اجماع کمسابقهای میان نهادهای بینالمللی شکل گرفته است که قحطی در غزه نه یک بحران طبیعی، بلکه نتیجه مستقیم محاصره و سیاستهای عامدانه رژیم اشغالگر است. همه آنها یک صدا خواستار اقدام فوری، بازگشایی گذرگاهها، ارسال گسترده کمکهای بشردوستانه و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر در برابر قوانین بینالمللی هستند؛ اما پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا اراده سیاسی لازم برای نجات جان میلیونها انسان محاصرهشده شکل خواهد گرفت؟
