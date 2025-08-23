قدردانی حماس از وزیران مستعفی هلندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای اعلام کرد: موضع وزیران مستعفی هلندی تجسم ارزشهای انسانی و التزام به قوانین بینالمللی است.
حماس همچنین افزود: استعفای این وزرا پیام قوی برای اقدام بینالمللی به منظور توقف تجاوز فاشیستی علیه غیرنظامیان در غزه است.
این جنبش با اشاره به اعلام سازمان ملل درباره گسترش قحطی در غزه، بر ضرورت تحریم و فشار بر اسرائیل برای توقف نسلکشی و محاصره تأکید کرد و از همه دولتها خواست مسئولیت خود را در قبال اعمال تحریمهای مؤثر و فوری بر عهده بگیرند.
این تمجید حماس پس از آن صورت میگیرد که وزیران وابسته به یک حزب سیاسی در هلند حمایت خود را از وزیر خارجه این کشور در برابر رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
وزرای وابسته به حزب «دهه اجتماعی جدید» در هلند از استعفای خود خبر دادند.
این اقدام آنها بر اعلام حمایت از استعفای وزیر خارجه این کشور به دنبال شکست خوردن تلاشهایش برای اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت.
کاسپار والد کامپ، وزیر امور خارجه هلند جمعه شب از سمت خود استعفا داد. این تصمیم پس از بروز جدل در نشست دولت درباره اعمال تحریمهای احتمالی علیه تل آویو اتخاذ شد.
والدکامپ در بیانیهای اعلام کرد: به این نتیجه رسیدهام که در جایگاهی نیستم که بتوانم اقدامات مهم و بیشتری را برای فشار بر اسرائیل اجرا کنم.
وزیر امور خارجه هلند روز پنجشنبه از تمایل خود برای اعمال تدابیر تازه علیه تل آویو سخن گفته بود.
پیشتر نیز دولت هلند در ژوئیه گذشته ایتمار بنگویر و اسموتریچ، ۲ وزیر صهیونیست را «اشخاص نامطلوب» اعلام کرده بود.
همچنین هلند از جمله ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه در بیانیهای مشترک، تصویب طرحی بزرگ برای توسعه شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی را «غیرقابل قبول و مغایر با حقوق بینالملل» دانست.
