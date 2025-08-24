ماجرای تیراندازی در داخل فرودگاه بغداد چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مدیریت فرودگاه بین‌المللی بغداد امروز یکشنبه گزارش برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را درباره شنیده شدن صدای تیراندازی در داخل این فرودگاه تکذیب کرد.

در بیانیه مدیریت فرودگاه بغداد آمده است: اخبار برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره شنیده شدن صدای تیراندازی در فرودگاه بین‌المللی بغداد، دقیق نیست و احتمال دارد این صداها مربوط به خارج از محوطه فرودگاه بوده باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: پروازها به صورت عادی و بدون هیچ‌گونه تأخیر یا توقف در حال انجام است.

در این بیانیه همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است در انتشار اخبار دقت و احتیاط داشته و اخبار را از منابع رسمی دریافت کنند.

در همین حال شرکت هواپیمایی دولتی عراق نیز گزارش‌های منتشر شده درباره فرود اضطراری یکی از هواپیماهایش در فرودگاه بین‌المللی بغداد را تکذیب کرد.

در بیانیه این شرکت آمده است، حادثه‌ای که از آن صحبت می‌شود مربوط به شرکت هواپیمایی دیگری است و ارتباطی با شرکت هواپیمایی عراق ندارد.

اسپوتنیک گزارش داد: گزارش رسانه‌های عراقی حاکی از آن که یک پلیس به خودش در داخل فرودگاه بین المللی شلیک کرده است. یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که این پلیس از سلاح ام ۴ استفاده کرده و به شدت زخمی شده است.