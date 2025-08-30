  1. استانها
  قزوین
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵

افتتاح ۳۷ پروژه عمرانی در شهرهای محمدیه و مهرگان

قزوین- با حضور استاندار قزوین عصر شنبه ۳۷ پروژه عمرانی در شهرهای محمدیه و مهرگان به بهره برداری رسید.

