https://mehrnews.com/x38Txn ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵ کد خبر 6575180 استانها قزوین استانها قزوین ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵ افتتاح ۳۷ پروژه عمرانی در شهرهای محمدیه و مهرگان قزوین- با حضور استاندار قزوین عصر شنبه ۳۷ پروژه عمرانی در شهرهای محمدیه و مهرگان به بهره برداری رسید. دریافت 132 MB کد خبر 6575180 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه در اردکان با حضور وزیر ارتباطات استاندار قزوین: همدلی در دولت چهاردهم محور توسعه استان است تصادف دلخراش در محور قزوین – آبیک؛ ۴ نفر جان باختند قزوین با مشکل آب زیرزمینی روبرو است برچسبها افتتاح طرح عمرانی شهر محمدیه مهرگان
نظر شما