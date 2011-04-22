منطقه ویژه فولاد اردکان بزودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد کمالی در حاشیه یازدهمین سفر رسانه ای خبرنگاران استان یزد به شهرستان اردکان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های پیش بینی شده برای راه اندازی منطقه ویژه فولاد به دنبال تصویب این طرح در سال گذشته اظهار داشت: تقریبا حدود مجموعه های فولاد مشخص شده و امیدواریم بتوانیم از مصوبه منطقه ویژه فولاد اردکان به صورت کاربردی استفاد کنیم.

وی افزود: منطقه ویژه فولاد اردکان در 9 منطقه کشور و سه دو شهرستان استان یزد شامل صدوق و اردکان مصوب شده و هم اکنون اقدامات زیرساختی آن در دست انجام است.

کمالی خاطرنشان کرد: هم اکنون در اردکان دو واحد گندله سازی و یک واحد فولاد در حال فعالیت است و فولاد ارفع و غدیر نیست به زودی بهره برداری خواهند شد.

وی افزود: فولاد ارفع هم اکنون از پیشرفت 85 درصدی برخوردار است و ظرف دو ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد و فولاد غدیر نیز هم‌ اکنون آماده بهره برداری است.

روند مهاجرت در روستاهای اردکان مثبت است

کمالی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد چگونگی روند مهاجرت در روستاهای اردکان و ارائه آماری از روستاهای خالی از سکنه این شهرستان اظهار داشت: اردکان دارای 90 روستاست که روستاهای منطقه عقدا، روند جمعیتی و مهاجرتی مثبت دارند.

وی افزود: اما در خرانق با توجه به کمبود و نبود برخی موارد زیرساختی از جمله گاز و اشتغال، روند مهاجرت منفی را شاهد بوده ایم.

کمالی با بیان اینکه کمبود آب یکی دیگر از مشکلات بخش خرانق است و برای ایجاد اشتغال و صنعت نیز به آب نیاز است، افزود: آب در سراسر استان به دغدغه همه مسئولان تبدیل شده و کمبود آن سبب خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه شده است.

فرماندار اردکان خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف، روستاهای اردکان جایگاه ممتازی در سطح کشور دارند و با تغییر و تحولات قابل توجه و ارزشمندی که روستاها و اماکن و معابر آن به وجود آمده است، روند مهاجرت آن در مجموع مثبت بوده است.

اردکان یونان کوچک لقب گرفته است

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ظرفیتهای شهرستان اردکان گفت: اردکان با لقب یونان کوچک شناخته می‌ شود و این نامگذاری به دلیل وجود 11 عالم برجسته و مطرح به طور همزمان در این شهرستان بوده است که از آن جمله می‌ توان به آیت‌الله سیدروح‌الله خاتمی، آیت ‌الله بهجتی و ... اشاره کرد.

کمالی همچنین با اشاره به نقش اردکان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: مردم اردکان هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نقش مؤثری در تبعیت و همراهی امام خمینی (ره) داشت و 420 شهید، هزار و 300 جانباز و 68 آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با اشاره به مهم‌ ترین محصولات و تولیدات اردکان خاطرنشان کرد: انار، پسته، روناس، حلوا ارده، فرش و ... از مهم‌ ترین تولیدات و محصولات این شهرستان به شمار می‌رود و در تولید برخی محصولات نظیر روناس در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

سالانه 18 تن روناس در اردکان تولید می شود

کمالی ادامه داد: در اردکان سالانه 18 هزار تن روناس تولید می‌شود و هم‌اکنون 430 هکتار از زمین‌های این شهرستان زیرکشت روناس است که از آن در صنعت رنگرزی استفاده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دامی شهرستان اردکان خاطرنشان کرد: در اردکان 6 هزار نفر شتر، 12 هزار رأس گاو و 90 هزار رأس دام سبک نگهداری می‌شود که از این میزان دام سالانه به طور میانگین 120 تن گوشت تولید می‌شود.

فرماندار اردکان با اشاره به اینکه مراکز تحقیقاتی مهمی در زمینه محصولات دامی و کشاورزی در شهرستان اردکان مستقر هستند، خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات پسته همچنین مرکز تحقیقات بز "سانن" هم‌اکنون در اردکان مستقر هستند که در نوع خود یکی از بی‌نظیرترین مراکز در سطح کشور به شمار می‌ روند.

در این جلسه همچنین از خبرنگاران و رسانه‌ های فعال در شهرستان اردکان با اهدای لوح و هدایایی از سوی روابط عمومی استانداری یزد تجلیل شد.

خبرنگاران در ابتدای این سفر با حضور بر مزار شهدا و آیت ‌الله سید روح‌الله خاتمی، امام جمعه فقید یزد و اردکان به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.

خبرنگاران پس از نشست خبری فرماندار از بافت تاریخی اردکان، موزه فرش، خانه ‌تاریخی آیت ‌الله خاتمی و یک کارگاه ارده‌ سازی، پروژه مسکن مهر، بزرگترین کارخانه شیشه خاورمیانه و پروژه زیرگذر شهدای اردکان بازدید کردند.

یازدهمین و آخرین سفر رسانه ‌ای خبرنگاران استان یزد به همت روابط عمومی استانداری به شهرستان اردکان انجام شد.