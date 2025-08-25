  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۴

یک پروژه ملی برای گونه‌ای جهانی؛ جبیرهای کویر مهمان توران شاهرود شدند

شاهرود- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از انتقال جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران شاهرود خبر داد و گفت: این امر در راستای تقویت زنجیره غذایی یوزپلنگ آسیایی انجام شده است.

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفق عملیات انتقال تعدادی جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران خبر داد و گفت: هدف اصلی این پروژه، تأمین طعمه برای یوزپلنگ آسیایی در توران است؛ چرا که بقای این گونه ارزشمند به جمعیت پایدار طعمه‌ها وابسته است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پارک ملی توران شاهرود افزود: توران مهم‌ترین زیستگاه یوز آسیایی در کشور و جهان است و تقویت منابع غذایی در این منطقه می‌تواند نقش بسزایی در افزایش شانس زادآوری و پایداری جمعیت این گونه در خطر انقراض داشته باشد.

یوسف‌پور این اقدام را بخشی از برنامه‌های جامع حفاظت از یوز آسیایی دانست و خاطرنشان کرد: با انتقال و افزایش جمعیت جبیرها در توران، علاوه بر تأمین نیاز غذایی یوزها، شاهد تقویت تنوع زیستی و تعادل بوم‌شناختی در این منطقه خواهیم بود.

