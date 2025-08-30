  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶

شناسایی توله نسل سوم یوز «هرب» در توران شاهرود

شاهرود- تصویر یک قلاده یوز آسیایی جوان توسط دوربین‌های تله‌ای در توران شاهرود ثبت شد.

نریتور: علی شهسوار

