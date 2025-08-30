https://mehrnews.com/x38Txm ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶ کد خبر 6575179 استانها سمنان استانها سمنان ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶ شناسایی توله نسل سوم یوز «هرب» در توران شاهرود شاهرود- تصویر یک قلاده یوز آسیایی جوان توسط دوربینهای تلهای در توران شاهرود ثبت شد. دریافت 61 MB نریتور: علی شهسوار کد خبر 6575179 کپی شد مطالب مرتبط شناسایی توله نسل سوم یوز «هرب» در توران شاهرود عزم جدی سازمان حفاظت محیطزیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض «شتر» معضلی برای تداوم حیات یوز در توران شاهرود؛ فرایندها اصلاح شود یک پروژه ملی برای گونهای جهانی؛ جبیرهای کویر مهمان توران شاهرود شدند کاهش سرعت در محور میامی - عباسآباد؛ یوزپلنگ آسیایی در خطر است! یوزپلنگ آسیایی در خطر تصادف؛ رانندگان محور میامی-عباسآباد مراقب باشند کمین یوز آسیایی در توران شاهرود؛ شکارچی سریع، هدفی غیرمنتظره! پیگیری حقابه از عراق و موضوع کاهش سطح آب دریای خزر از سوی ایران ثبت مواجه کمنظیر یوز و گور آسیایی در توران شاهرود یوزهای توران شاهرود نفس میکشند؛ تلاش بیامان برای بقاء برچسبها محيط زیست سمنان پروژه حفاظت از یوز آسیایی شاهرود
