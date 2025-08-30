شناسایی توله نسل سوم یوز «هرب» در توران شاهرود

سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست با فعالان محیط زیستی سمنان بیان کرد: در جریان پایش اخیر، تصویر یک یوز آسیایی جوان توسط دوربین‌های تله‌ای مؤسسه میراث سبز پایدار ثبت شد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و تطبیق الگوی خال‌ها نشان داد که این فرد یکی از ماده‌های جوان بالغ شناسنامه‌دار توران و موسوم به توله نسل سوم هرب است؛ توله‌ای از تبار یکی از ماده‌های مؤثر و زادآور سال‌های گذشته یعنی ‘هرب شناسایی شده است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان در ادامه افزود: پس از ثبت این رخداد، کارشناسان پروژه حفاظت از یوز آسیایی (CACP) با بررسی دقیق تصاویر و تطبیق الگوی خال‌های یوز ثبت‌شده، هویت این فرد را شناسایی کردند. مشخص شد که یوز مذکور، توله نسل سوم هرب با جنسیت ماده، یکی از ماده‌های جوان شناسنامه‌دار ذخیره‌گاه توران است.

یوسف پور بیان کرد: این ثبت تازه، نشانه‌ای امیدوارکننده از پویایی جمعیت و تداوم زادآوری در زیستگاه‌های اصلی یوز آسیایی است. تعیین هویت یوزه‌ای جوان در مراحل اولیه زندگی، نقشی کلیدی در تحلیل روند جمعیت، ارزیابی موفقیت تولیدمثل و شناخت الگوهای پراکنش دارد. به‌ویژه شناسایی ماده‌ها از منظر آینده‌نگری در حفاظت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه توله نسل سوم هرب به‌عنوان یکی از جوان‌ترین ماده‌های ثبت‌شده در پایش ۱۴۰۴، می‌تواند به تقویت ساختار جمعیتی یوز آسیایی کمک کند، افزود: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، با همکاری تیم‌های تخصصی و سازمان‌های همکار، پایش‌های میدانی را در بالاترین سطح علمی ادامه خواهد داد تا تصویری دقیق از وضعیت یوز آسیایی فراهم شود و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برای حفاظت از این گونه بی‌نظیر با پشتوانه علمی کامل انجام گیرد.