به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بعد از گذشت چندین هفته از حملات موفقیت آمیز موشک‌های ایرانی علیه اراضی اشغالی حرف و حدیث‌ها در محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در خصوص جزئیات این عملیات‌ها و میزان خسارت‌های برجای مانده همچنان ادامه دارد.

شب گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که بازسازی پالایشگاه نفت حیفا که در حملات موشکی ایران به صورت موفقیت آمیزی هدف قرار گرفت ۲۰۰ میلیون دلار هزینه روی دست تل آویو گذاشته است.

چند روز قبل نیز روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی با اشاره به عملیات موشکی ایران علیه تأسیسات پتروشیمی بازان در بندر حیفا در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت که حمله به این تأسیسات نشان داده که زیرساخت‌های داخلی این رژیم هرگز از مصونیت برخوردار نیست و تأسیس این زیرساخت‌ها در زیر زمین یک ضرورت امنیتی گریز ناپذیر است.

این گزارش در بیان جزئیات جدیدی از حملات موشکی ایران در روز ۱۶ ژوئن به تأسیسات بازان نوشت که در بامداد این روز یک موشک ایرانی به تأسیسات بازان اصابت کرد.

این روزنامه افزود که حمله صورت گرفته خسارت‌های بسیار زیادی به تأسیسات انرژی و تجهیزات این پالایشگاه وارد کرد و به همین علت بود که بازان اعلام کرد که فعالیت خود را به کلی متوقف می‌کند و طی ماه‌های آینده فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.