به گزارش خبرگزاری مهر به ئقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که تل آویو دست کم یک میلیون شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به جمعیت حمایت از پناهندگان در سودان جنوبی داده است.

در این گزارش آمده است که سودان جنوبی یکی از کشورهایی است که رژیم صهیونیستی برای اجرای نقشه خود در خصوص کوچاندن اجباری ساکنان نوار غزه به آن در نظر دارد.

پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی نام شش کشور را برای رایزنی در خصوص انتقال ساکنان نوار غزه به آنها مطرح کرده است؛ سوریه، لیبی، سومالی و سودان جنوبی جزو این کشورها هستند.

در این گزارش آمده است که رایزنی‌های مذکور هنوز هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشته است.