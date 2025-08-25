به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه عبری زبان کان اعتراف کرد که هیچ کسی در اراضی اشغالی این توهم را ندارد که حمله به یمن می‌تواند باعث توقف عملیات موشکی نیروهای مسلح این کشور شود.

در ادامه این گزارش آمده است که حملات تل آویو علیه یمن این قدرت را ندارد که تحرکات نیروهای مسلح این کشور را متوقف کند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز شب گذشته نوشت که پرتاب موشک هایپرسونیک فلسطین ۲ توسط یمنی‌ها به سمت اراضی اشغالی غافلگیرکننده بود، زیرا آنها پیش از این هرگز از این نوع موشک استفاده نکرده بودند.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، ۳ تلاش برای رهگیری موشک هایپرسونیک یمنی‌ها با شکست مواجه شد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: اصلاً معلوم نیست که آیا حمله اسرائیل به یمن برای جلوگیری از پرتاب موشک توسط یمنی‌ها کافی است یا نه.