به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، آسوشیتدپرس به نقل از یک مسئول در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی گزارش داد که موشکی که روز جمعه از سمت یمن علیه اراضی اشغالی شلیک شد یک تهدید جدید به شمار می‌رود.

وی افزود: این موشک یمنی دارای سری بود که برای چندین انفجار طراحی شده است. استفاده از موشک‌های خوشه‌ای توسط یمن عملیات رهگیری آنها را سخت‌تر می‌کند.

این مسئول صهیونیست اعتراف کرد: به نظر می‌رسد یمنی‌ها به تکنولوژی جدیدی دست پیدا کرده‌اند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز شب گذشته نوشت که پرتاب موشک هایپرسونیک فلسطین ۲ توسط یمنی‌ها به سمت اراضی اشغالی غافلگیرکننده بود، زیرا آنها پیش از این هرگز از این نوع موشک استفاده نکرده بودند.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، ۳ تلاش برای رهگیری موشک هایپرسونیک یمنی‌ها با شکست مواجه شد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: اصلاً معلوم نیست که آیا حمله اسرائیل به یمن برای جلوگیری از پرتاب موشک توسط یمنی‌ها کافی است یا نه.