۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۷

وزیر راه و شهرسازی وارد مشهد شد

مشهد - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با استقبال استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران شهری وارد فرودگاه بین‌المللی مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با استقبال استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران شهری وارد فرودگاه بین‌المللی مشهد شد.

در جریان این سفر، به نمایندگی از دولت، ۱۲۹۶ پروژه با اعتبار هزینه‌شده ۴۳ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان در استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی ۶۹ پروژه دیگر با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری آغاز خواهد شد.

پروژه‌های جدید در حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، بهداشت، آموزش، راه‌سازی، گردشگری و توسعه روستایی اجرا خواهند شد.

پروژه‌هایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، بهداشت، آموزش، راه‌سازی، گردشگری و توسعه روستایی را در بر می‌گیرند.

