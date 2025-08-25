  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۱

افتتاح بیش از هزار پروژه در خراسان‌رضوی

مشهد - وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از هزار پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در استان خراسان رضوی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح دوشنبه در بدو ورود به مشهد مقدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با دومین روز هفته دولت که امسال با ماه ربیع‌الاول مقارن شده است، بیش از هزار پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در استان خراسان رضوی افتتاح می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با برنامه‌ریزی و هماهنگی استاندار محترم، امروز شاهد افتتاح بیش از ۱۰۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف هستیم که ارزش مالی آن‌ها بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: این طرح‌ها، حوزه‌های صنعت، معدن، آبرسانی، مسکن، توسعه شهری و روستایی، گردشگری، ورزش و جوانان، فناوری و ارتباطات را پوشش می‌دهد و جزئیات کامل آن در جلسه شورای اداری استان بررسی خواهد شد.

صادق در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اهمیت برخی طرح‌ها برای عموم مردم پرسید و به‌طور مشخص به پروژه راه‌آهن مشهد گلبهار اشاره کرد که تاکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اظهار کرد: ترجیح می‌دهم اخبار دقیق این پروژه را پس از بازدید میدانی بیان کنم، چرا که هنوز از محل پروژه بازدید نکرده‌ام.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه بازدیدها و افتتاح‌های روزهای جاری و آینده خبر داد و گفت: امروز و فردا طرح‌های جاده‌ای، راه‌های روستایی، پروژه‌های بزرگراهی و همچنین واحدهای مسکن روستایی و شهری به بهره‌برداری خواهد رسید.

