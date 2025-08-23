به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله ارجائی صبح شنبه با حضور در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد مقدس از روند خدمترسانی به زائران رضوی در ایام پایانی ماه صفر بازدید کرد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید ضمن تقدیر از تلاشهای کارکنان و عوامل فرودگاه، بر ضرورت ارتقا کیفیت خدمات به زائران امام رضا (ع) تأکید کرد و خواستار آمادگی هرچه بیشتر فرودگاههای استان برای پذیرش حجم بالای مسافران در روزهای پایانی ماه صفر شد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه فرودگاه بینالمللی مشهد در خدمترسانی به زائران داخلی و خارجی، بر لزوم بهبود مستمر امکانات و ایجاد تسهیلات مناسب برای مسافران تأکید کرد.
در این بازدید، محمود امانیبنی، مدیرکل فرودگاههای خراسانرضوی نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروازها در ایام پایانی ماه صفر، گفت: پیشبینی ما برای دهه پایانی ماه صفر، انجام بیش از ۲۱۰۰ نشست و برخاست پروازی است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد را نشان میدهد.
مدیرکل فرودگاههای خراسانرضوی افزود: برای خدمترسانی مطلوب به زائران، بزرگترین موکب فرودگاهی کشور در ترمینال داخلی فرودگاه برپا شده و علاوه بر آن، دو موکب ویژه استقبال از زائران خارجی و یک موکب فرهنگی نیز در ترمینال پروازهای داخلی دایر شده است.
گفتنی است؛ در این بازدید که با حضور دهقانیزاده معاون عملیات فرودگاهی و ایزدبین مشاور اجرایی مدیرعامل در امور فرودگاهها انجام شد، خدماترسانی فرودگاه مشهد در این ایام مورد ارزیابی مثبت معاون وزیر قرار گرفت.
