به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از کارگاه‌های صنعتی در محدوده قلعه نو، بررسی موضوع در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۲۱۱ قرار گرفت.

سرهنگ مافی افزود: تیم‌های عملیاتی و اطلاعاتی کلانتری با رصدهای دقیق و تحقیقات میدانی توانستند ۲ سارق را که از اتباع بودند را شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضائی در مخفیگاهشان دستگیر کنند که پس از انتقال به کلانتری و انجام تحقیقات متهمان به ۶ فقره سرقت اعتراف و چهار مالباخته سارقان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تاکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی آنان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ مافی با بیان اینکه پلیس با قاطعیت با سارقان برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان خط قرمز پلیس است و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد سارقان آسایش مردم را برهم بزنند.