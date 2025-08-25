  1. دین و اندیشه
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

«اسحاق عبدالهی» به مسابقات قرآن روسیه اعزام می‌شود

اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز از استان قم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بیست‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور روسیه حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور روسیه فصل پاییز در مسکو برگزار می‌شود.

اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز از استان قم و قاری و مؤذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران از سوی کمیته اعزام و دعوت از قاریان برای حضور در این رقابت جهانی برگزیده شده است.

او سال گذشته در بخش آوایی چهل‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (آذر ۱۴۰۳/ تبریز) رتبه پنجم رشته قرائت تحقیق بخش آقایان را دریافت کرد.

اسحاق عبدالهی معلم قرآن و دارای رتبه اول مسابقات کشوری بسیج و هلال احمر است و از جمله دیگر رتبه‌های این قاری جوان، او به عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق را در سومین دوره مسابقه بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم جایزه کربلا به دست آورد.

یادآور می‌شود، سال گذشته و در بیست‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور روسیه محمدرسول تکبیری، حافظ کل قرآن کریم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور داشت و این حافظ جوان در عین شایستگی از رسیدن به رتبه باز ماند.

در رویداد امسال ایران صرفاً در رشته قرائت قرآن کریم اعزامی دارد.

سمانه نوری زاده قصری

