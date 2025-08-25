به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور روسیه فصل پاییز در مسکو برگزار می‌شود.

اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز از استان قم و قاری و مؤذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران از سوی کمیته اعزام و دعوت از قاریان برای حضور در این رقابت جهانی برگزیده شده است.

او سال گذشته در بخش آوایی چهل‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (آذر ۱۴۰۳/ تبریز) رتبه پنجم رشته قرائت تحقیق بخش آقایان را دریافت کرد.

اسحاق عبدالهی معلم قرآن و دارای رتبه اول مسابقات کشوری بسیج و هلال احمر است و از جمله دیگر رتبه‌های این قاری جوان، او به عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق را در سومین دوره مسابقه بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم جایزه کربلا به دست آورد.

یادآور می‌شود، سال گذشته و در بیست‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور روسیه محمدرسول تکبیری، حافظ کل قرآن کریم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور داشت و این حافظ جوان در عین شایستگی از رسیدن به رتبه باز ماند.

در رویداد امسال ایران صرفاً در رشته قرائت قرآن کریم اعزامی دارد.