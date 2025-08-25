به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سومین همایش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران با تأکید بر واکاوی چالش‌های توسعه زنجیره ارزش اظهار کرد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ زنجیره ارزش بررسی و ضمن تعریف نیازهای توسعه صنعت پتروشیمی کشور تمرکز بیشتری بر موضوع تکمیل زنجیره ارزش شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه بر توسعه هدفمند زنجیره‌های ارزش صنعت پتروشیمی تمرکز دارد، افزود: وظیفه صنعت پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که افزون بر افزایش ظرفیت حجمی صنعت از حدود ۹۶.۶ میلیون تن به ۱۳۱ میلیون تن، ان‌شاءالله در پایان برنامه هفتم به‌طور ویژه در توسعه هر یک از زنجیره‌ها نیز پیشرفت کند؛ به‌طوری که برای هر کدام از زنجیره‌ها هدف‌های کمی مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تولید حدود ۷۵ میلیون تن محصول از ۹۶.۶ میلیون تن ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ اشاره و بیان کرد: پارسال ۴۲.۳ محصول پتروشیمی در بازار داخلی و خارجی به ارزش حدود ۲۳.۸ میلیارد دلار به فروش رفته است.

لزوم توجه به استانداردهای دانش‌های فنی

عباس‌زاده با بیان اینکه پارسال حدود ۷۸ درصد ظرفیت اسمی استفاده شد که مهم‌ترین چالش برای استفاده کامل از ظرفیت نصب‌شده تأمین خوراک پایدار است، تصریح کرد: حدود ۲۲ تن از ظرفیت نصب‌شده بلااستفاده است و برای این ظرفیت تقریباً حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، از این رو موضوع تأمین خوراک پایدار صنعت پتروشیمی از روش‌های مختلف دغدغه اصلی در برنامه هفتم توسعه است.

وی درباره چالش‌های تکمیل زنجیره ارزش اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه زنجیره ارزش که سال‌های قبل نیز بسیار بر آن تأکید شده، حوزه دانش‌های فنی حوزه زنجیره ارزش است. درست است که دانش فنی محصولات زنجیره ارزش به‌راحتی به‌دست نمی‌آید، اما به سختی سال‌های قدیم هم نیست، زیرا کشورهای تأمین‌کننده دانش فنی زنجیره از انحصار چند تا کشور خاص خارج شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به توجه به استانداردهایی که روی محصولات گذاشته می‌شود یا از قبل بوده تأکید کرد و گفت: قواعد بسیار سختگیرانه راجع به تولید پلاستیک‌ها در دنیا در دستور کار است که باید در این باره آگاه بود و در خرید دانش‌های فنی به این موضوع بسیار دقت کرد تا در فروش محصولات با چالش روبه‌رو نشویم.

گروه پروپیلن؛ تأمین‌کننده ۷۰ درصد خوراک طرح‌های زنجیره ارزش

عباس‌زاده به اجرای پروژه آینده‌نگری و پروژه تدوین نقشه راه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: در این پروژه‌ها به موضوعات معاهدات بین‌المللی که در حال وضع برای صنعت پتروشیمی است، همچنین تأثیر آن پرداخته می‌شود.

وی درباره چالش تأمین خوراک طرح‌های زنجیره ارزش تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها حدود ۷۰ درصد خوراک طرح‌های زنجیره ارزش در گروه پروپیلن قرار دارند. تولید پروپیلن در کشور کم است و توسعه آن به طرح‌هایی که در دستور کار قرار دارد وابسته است، البته پالایشگاه‌های دنیا مقدار زیادی پروپیلن تولید می‌کنند که در پالایشگاه‌های ایران تولید نمی‌شود و به سمت تولید سوخت حرکت کرده‌اند از این رو تأمین خوراک این طرح‌ها به‌طور جدی در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: باید دقت کرد که پروپیلن‌های تولیدی در کشور را به سمت پلی‌پروپیلن نبریم، زیرا به اندازه کافی در یکی دو سال آینده پلی‌پروپیلن خواهیم داشت و باید بقیه زنجیره‌ها توسعه یابد.

نبود تجربه اجرای طرح‌های زنجیره ارزش

عباس‌زاده درباره چالش تأمین سرمایه طرح‌های زنجیره ارزش گفت: تأمین سرمایه این طرح‌ها باید در کلان توسعه صنعت پتروشیمی دیده شود و تا سرمایه بالادست طرح زنجیره انجام نشود، پایین‌دست آن تکمیل نمی‌شود.

وی نبود تجربه اجرای طرح‌های زنجیره ارزش را از دیگر چالش‌های تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی دانست که سرمایه‌گذاران رغبت ورود به طرح را ندارند و تصریح کرد: شرکت‌های بخش خصوصی واقعی که ریسک بیشتری را می‌پذیرند و ورود به این طرح‌ها می‌کنند، مناسب‌تر هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه اهمیت مطالعات بازار و چالش بازار محصولات پتروشیمی تصریح کرد: در طرح‌های زنجیره ارزش و محصولات خاص برخلاف محصولات پایه که فروش آنها راحت‌تر است، باید بتوانیم محصول را بفروشیم و اگر نتوانیم بازار را پیدا کنیم با چالش مواجه خواهیم بود، زیرا بازار بزرگی نیز ندارند.

عباس‌زاده با تأکید بر اینکه محیط کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی متناسب با طرح‌های زنجیره ارزش تغییر نکرده است، گفت: قواعد و قوانین باید متناسب با زنجیره ارزش باشد که در این زمینه تلاش‌های زیادی شده است، ازجمله آئین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک که از سال ۹۴ صادر شده بود و استفاده نمی‌شد، با موضوع اوراق تسویه تغییر کرد و برای سرمایه‌گذاران زنجیره ارزش مفید است.