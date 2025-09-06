به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش «بحران آلودگی پلاستیک» گفت: در آستانه برنامه هفتم توسعه قرار داریم و بر اساس برنامهریزیها، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور از ۱۰۰ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بخش عمده ارزش افزوده پتروشیمی در تولید پلیمر نهفته است، افزود: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از ظرفیت تولید ما به پلیمر اختصاص دارد و هدف ما عبور از این وضعیت و افزایش سهم محصولات پلیمری است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: پلیمرهای تولیدی ما به طور متوسط هزار دلار ارزش دارند، در حالی که این میزان در کشورهای پیشرفته به دو هزار دلار میرسد.
عباسزاده با اشاره به فشار تحریمها بر صنعت پتروشیمی اظهار کرد: محدودیتهای بینالمللی مانع واردات فناوریهای نوین بازیافت شده و این مسئله چالشهای زیستمحیطی را تشدید کرده است.
وی شکلگیری و اجرای استانداردهای زیستمحیطی را یک فرصت دانست و خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیتهای مشترک در چارچوب معاهده جهانی مدیریت بحران پلاستیک، همه کشورها مسئولیتپذیر خواهند شد و اقدامات باید متناسب با ابعاد بحران طراحی شود.
