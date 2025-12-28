  1. اقتصاد
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

ظرفیت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم به ۱۳۱.۵ میلیون تن می‌رسد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد با ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ظرفیت این صنعت تا پایان برنامه هفتم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور باید تا پایان این برنامه به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این برنامه افزود: در مجموع ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار آن انجام شده و طرح‌های مربوطه به‌طور میانگین از حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد اهداف سال نخست برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

عباس‌زاده با اشاره به عملکرد این صنعت در سال جاری گفت: در شش ماهه نخست امسال نیز صنعت پتروشیمی عملکرد مطلوبی داشته و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از طرح‌های جدید تا پایان سال، ظرفیت اسمی این صنعت حدود ۷ میلیون تن افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به افق پیش‌روی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: حدود ۴۴ طرح پتروشیمی برای برنامه هشتم توسعه برنامه‌ریزی شده که تأمین مالی آن‌ها از مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این صنعت خواهد بود.

فاطمه صفری دهکردی

