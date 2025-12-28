به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور باید تا پایان این برنامه به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این برنامه افزود: در مجموع ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار آن انجام شده و طرح‌های مربوطه به‌طور میانگین از حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد اهداف سال نخست برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

عباس‌زاده با اشاره به عملکرد این صنعت در سال جاری گفت: در شش ماهه نخست امسال نیز صنعت پتروشیمی عملکرد مطلوبی داشته و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از طرح‌های جدید تا پایان سال، ظرفیت اسمی این صنعت حدود ۷ میلیون تن افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به افق پیش‌روی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: حدود ۴۴ طرح پتروشیمی برای برنامه هشتم توسعه برنامه‌ریزی شده که تأمین مالی آن‌ها از مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این صنعت خواهد بود.