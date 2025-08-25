وزارت بهداشت غزه: حمله به بیمارستان ناصر جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس، این حمله را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این جنایت هولناک که صبح امروز علیه تنها بیمارستان فعال در جنوب غزه صورت گرفت، ادامه روند برنامه‌ریزی‌شده نابودی نظام سلامت و نسل‌کشی سازمان‌یافته است و پیام تحقیرآمیزی به تمامی ارزش‌های انسانی و عدالت‌خواهانه جهانی محسوب می‌شود.

وزارت بهداشت غزه، از جامعه بین‌المللی و نهادهای ذی‌ربط خواست برای حفاظت از آخرین باقی‌مانده‌های خدمات بهداشتی و درمانی در غزه اقدام فوری انجام دهند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: سکوت جامعه بین‌المللی و عدم اتخاذ اقدامات عملی برای متوقف کردن جنایات اشغالگر، به معنای همدستی در ادامه این فجایع است.

بر اساس گزارش اولیه، دستکم ۲۰ تن از کادر درمانی، بیماران، اصحاب رسانه و نیروهای امدادی در این حمله به شهادت رسیده‌اند و ده‌ها تن نیز زخمی شده‌اند. این حمله علاوه بر تلفات انسانی، موجب تعطیلی بخش جراحی و محرومیت بیماران و مجروحان از دریافت خدمات درمانی شده است.

از سوی دیگر منبعی در مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس گفت که «احمد ابوعزیز»، خبرنگار فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان ملاقات و اورژانس این بیمارستان شهید شده است.