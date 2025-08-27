به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: باید اجازه ورود کمکهای بیشتر به غزه داده شود و کار ما در نوار غزه دیگر با مانع مواجه نشود. دانشآموزان غزه از حق آموزش ابتدایی برای همه کودکان، محروم هستند. ما خواستار برقراری آتشبس فوری در غزه هستیم.
این مقام سازمان ملل گفت: گسترش عملیات نظامی در غزه، جان افراد بیشتری را به خطر میاندازد. ارتش اسرائیل به عملیات خود در جنوب لبنان، از جمله گلولهباران و حملات هوایی که از خط آبی عبور میکند، ادامه میدهد.
نظر شما