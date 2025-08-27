  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

سازمان ملل: خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستیم

سازمان ملل: خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستیم

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: باید اجازه ورود کمک‌های بیشتر به غزه داده شود و کار ما در نوار غزه دیگر با مانع مواجه نشود. دانش‌آموزان غزه از حق آموزش ابتدایی برای همه کودکان، محروم هستند. ما خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستیم.

این مقام سازمان ملل گفت: گسترش عملیات نظامی در غزه، جان افراد بیشتری را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل به عملیات خود در جنوب لبنان، از جمله گلوله‌باران و حملات هوایی که از خط آبی عبور می‌کند، ادامه می‌دهد.

کد خبر 6572632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها