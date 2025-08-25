جنایت در دلِ جنایت؛ لحظه ترور امدادگران در غزه توسط اسرائیل + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امدادگران فلسطینی در نوار غزه را در هنگام بیرون کشیدن پیکر بی جان یک خبرنگار در بیمارستان «ناصر» همزمان با پخش زنده تلویزیونی، هدف قرار دادند.

در این ویدئوی چند ثانیه‌ای، جنایت جنگی بزرگی به ثبت رسیده است؛ جنایتی که خود در دلِ جنایتی دیگر رخ داد.

در توضیح محتوای این ویدئو آمده است: «امدادگران در حال بیرون کشیدن پیکر بی‌جان یک خبرنگار فلسطینی از یکی از ساختمان‌های وابسته به بیمارستان ناصر هستند که جنگنده‌های صهیونیستی برای بار دوم طی پنج دقیقه همان ساختمان را بمباران می‌کنند و امدادگران را هدف قرار می‌دهند».