موج محکومیت ترور خبرنگاران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. این جنایت موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشته است.

شبکه الجزیره اعلام کرد که با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند.

این شبکه گزارش داد: جنگ غزه، خونین‌ترین نبرد تاریخ معاصر برای خبرنگاران به شمار می‌رود.

الجزیره با شدیدترین عبارات، اقدام ارتش صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد: ترور مستقیم خبرنگاران بخشی از کارزار سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از افشای واقعیت نسل‌کشی در غزه است. استمرار جنایات اسرائیل علیه رسانه‌ها، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی است.

الجزیره همچنین جامعه جهانی را به اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از خبرنگاران فراخواند و هشدار داد که اطمینان اسرائیل از مصونیت در برابر مجازات، این رژیم را در مسیر سرکوب حقیقت گستاخ‌تر کرده است.

واکنش جهاد اسلامی

جنبش جهاد اسلامی نیز ضمن محکومیت شدید حمله به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس و شهادت خبرنگاران حاضر در آن، ناتوانی نهادهای بین‌المللی و دولت‌های جهان را دلیل تداوم این جنایات دانست.

انجمن خبرنگاران خارجی: شوکه شدیم

انجمن خبرنگاران خارجی نیز با ابراز شوک و خشم از شهادت خبرنگاران وابسته به رسانه‌های بین‌المللی معتبر، خواستار توضیح فوری ارتش صهیونیستی و دفتر نخست‌وزیری این رژیم شد.

این نهاد، از رهبران جهان خواست برای حفاظت از خبرنگاران اقدام فوری انجام دهند و تأکید کرد که این رویداد باید نقطه عطفی در توقف جنایات اسرائیل باشد.

اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران نیز اعلام کرد: تاکنون نظامیان اسرائیلی ۲۱۷ خبرنگار فلسطینی را از شروع جنگ ترور کرده‌اند. ما جنایت جنگی اخیر که اسرائیل مرتکب شد را محکوم می‌کنیم.

واکنش آنکارا

بخش ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه شهادت خبرنگاران در غزه را تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای نسل‌کشی یک ملت محاصره‌شده دانست و این اقدام را به عنوان جنایتی تازه در کارنامه سیاه تل‌آویو توصیف کرد.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه: دام حساب شده بود

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز اعلام کرد که حمله به خبرنگاران و تیم‌های امدادی در بیمارستان ناصر یک دام حساب‌شده بود که با پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین و هدایت اطلاعاتی دقیق انجام شد.

این سازمان تأکید کرد که چنین حملاتی نه تصادفی، بلکه بخشی از سیاست تکراری و مستند رژیم اشغالگر در مناطق مختلف غزه است.

هشدار خبرنگاران بدون مرز

همچنین سازمان «خبرنگاران بدون مرز» با هشدار درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن تدریجی جریان اطلاعات در غزه، خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین امنیت خبرنگاران شد.

این سازمان بر ضرورت حمایت ویژه از خبرنگاران فلسطینی و گشایش دسترسی همه خبرنگاران بین‌المللی به نوار غزه تأکید کرد.

آن روا: هدف ساکت کردن آخرین صداهای باقیمانده است

کمیسر آن روا نیز گفت: شماری بیشتری از خبرنگاران در غزه ترور یا کشته می‌شوند و این ساکت کردن آخرین صداهای باقی‌مانده‌ای است که از جان باختن کودکان خبر می‌دهند. گرسنگی در غزه باید تمام شود و گذرگاه‌های گشوده شود و از خبرنگاران حمایت به عمل آید.

با وجود تداوم این حملات مرگبار، شبکه الجزیره بار دیگر اعلام کرد که پوشش زنده جنایات "اسرائیل" در غزه را ادامه خواهد داد و در برابر تلاش‌ها برای سانسور حقیقت، سکوت نخواهد کرد.