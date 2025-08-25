به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، رضوان صادقزاده دبیر جشنواره تجسمی جوانان با اشاره به اینکه تقریباً از ۳۱ استان کشور جوانان هنرمند و هنرجو در این جشنواره به همراه استادان هنرهای تجسمی حضور دارند، گفت: گردهمایی حدوداً دویست نفره هنرمندان جوان و پیشکسوت در یکی از استانها در هر سال، مهمترین اتفاق هنری است که به خلق آثار تازه و رسیدن به شیوههای آموزشی خلاقانه در کارگاههای هنری میانجامد و بر این اساس، این جشنواره با ویژگیهای منحصربهفردی که دارد اهمیت بالایی پیدا میکند.
صادقزاده توضیح داد: امسال بنا به نظر معاونت امور هنری، جشنواره در تهران برگزار میشود و جوانان کشور در پایتخت با استادان و داوران دور هم جمع میشوند. این کار فینفسه با ارزش است. دیدار این تعداد از هنرمندان جوان با پیشکسوتان و هنرمندان درجه یک کشور، باعث شده تا سازماندهی و رهبری این جشنواره به یک کار استراتژیک در هنر امروز ایران تبدیل شود. حدوداً ۱۵۰ تا ١٨٠ هنرمند جوانی که در رشتههای مختلف در جشنواره در کارگاهها حضور دارند، هنر ایران را در سالهای آینده استمرار خواهند داد و این ویژگی یگانه و فرصت بیبدیل جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران است.
دبیر جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: فرآیند جامع انتخاب هنرمندان برای حضور در جشنواره، اهمیت زیادی دارد چرا که آنان میتوانند آزادانه آثارشان را به دبیرخانه ارسال کنند و داوران مجرب، با دقت آثار را بررسی کنند تا برای هر رشته تعدادی میان ١٠ تا ٢۵ نفر را برای شرکت در کارگاههای جشنواره انتخاب کنند. شرکتکنندگان علاوه بر رقابت با یکدیگر با هنرمندان باتجربه تعامل دارند و از این رهگذر ارتباطات ارزشمند و فرصتهای یادگیری تکرارناپذیری را بهدست میآورند.
صادقزاده با اشاره به دبیری در دورههای مختلف این جشنواره بیان کرد: طبیعتاً ثبات در دبیری جشنواره به مدت زمان مثلاً ۵ سال، ساماندهی و مدیریت جشنواره را برای پیادهسازی و اجرایی کردن ایدههای هنری و آموزشی تسهیل میکند. تغییر هر ساله دبیر نمیتواند کمکی به بهبود جشنواره کند و آسیبهایی هم به ساختار جشنواره میزند. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از طریق شبکهسازی، فرصتهای آموزشی و آشنایی با هنرمندان شناخته شده را به شرکتکنندگان میدهد. دبیری مستمر به جریان شبکهسازی و استمرار ارتباطات میان هنرمندان کمک بزرگی میکند.
وی در ادامه تشریح کرد: مسأله مهمی در ۲ سال اخیر در جشنواره جوانان اتفاق افتاده که همکاری و هماهنگی با بنیاد ملی نخبگان کشور است. با این بنیاد هماهنگ کردهایم تا از برگزیدگان جشنواره حمایت کنند. مسأله مهم در جشنواره این است که یک فرایند دائمی برای پشتیبانی و حمایت از شرکتکنندگان و برگزیدگان راهاندازی کنیم. بعد از جشنواره نمیتوانیم آنها را رها کنیم. حداکثر زمانی که یک هنرمند جوان میتواند در این جشنواره شرکت کند، ۷ سال است. پس این ۷ سال فرصت بینظیری برای جوانان است تا ارتباط خود را با هنرمندان درجه یک و دیگر هنرمندان جوان استمرار بدهد و همین مسأله به ایجاد شبکههای هنری در میان هنرمندان منجر میشود.
دبیر جشنواره در پایان به مسأله جوایز و رقابتی بودن این جشنواره اشاره کرد و گفت: سالها در شورای سیاستگذاری درباره این موضوع صحبت کردیم که آیا جشنواره جوانان باید رقابتی باشد یا نه. همچنین اگر رقابتی است مبلغ و مقدار جایزه چقدر باید باشد. نکته مهم این است که برای هنرمندان جوان، جواز ورود به جشنواره به معنای برنده شدن است. چرا که این تعداد حضور یافته در جشنواره از میان دو سه هزار جوان متقاضی، از فیلترهای بسیار حساس و حرفهای و سختگیر انتخاب شدهاند و برای همین هیچگونه شائبه ضعف در کار هنرمندان ورودی به جشنواره نیست. اما در کل، شورای سیاستگذاری به این نتیجه رسیده است که رقابت و جایزه انگیزه مهمی برای هنرمندان جوان است که میتواند تأثیر شگفتی در آینده کاری آنها داشته باشد.
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در روزهای ۳۱ شهریور تا ۴ مهر در تهران برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ۱۱ شهریور است.
