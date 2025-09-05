به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از برگزاری جشنواره موسیقی جوان روز گذشته با اختصاص به موسیقی شرق و جنوب خراسان در بخش موسیقی نواحی در تالار رودکی با حضور حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و دبیر اجرایی جشنواره و داوران این بخش در تالار رودکی برگزار شد.

در این روز نوازندگان و خوانندگان خراسانی با نوازندگی دوتار، دایره، دهل و آواز در حضور هیئت داوران همچون محمدفاروق درپور، حسین دامن پاک، غفور محمدزاده و اسفندیار تخم‌کار روی صحنه رفتند و رپرتوار منطقه خود را اجرا کردند.

در حاشیه داوری‌های روز سوم اسفندیار تخم‌کار عضو هیئت داوری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان‌ ضمن اشاره به نقش به‌سزای جشنواره در تداوم موسیقی اقوام گفت: هجدهمین دوره جشنواره در حال برگزاری است و تا امروز توانسته استعدادهای زیادی از سراسر کشور را شناسایی کند.

این استاد موسیقی خراسان افزود: جشنواره ملی موسیقی جوان یکی از بزرگترین جشنواره‌های ایران است که چراغ موسیقی را روشن نگاه داشته و به موسیقی اقوام تداوم بخشیده است.

تخم‌کار در این باره توضیح داد: کمبود امکانات سبب شده به بخش استعدادیابی جشنواره لطمه وارد شود چون تمامی افراد مستعد و توانمند، امکان حضور در جشنواره را ندارند. بچه‌های روستاها و مناطق دور افتاده نمی‌توانند به جشنواره بیایند و آنهایی که در جشنواره شرکت می‌کنند، به زحمت خودشان را به اجراها می‌رسانند. این شرکت‌کنندگان که بسیاری از آنها کم سن و نوجوان هستند، به دلیل نداشتن محل اسکان، باید به هر ترتیبی از شهر خودشان به تهران سفر کنند که ساعاتی قبل از اجرا در تهران باشند و معمولا امکان استراحت و تجدید قوا ندارند. در واقع کمبود امکانات کافی برای سفر و اسکان شرکت‌کنندگان در جشنواره باعث می‌شود برخی از استعدادهای خوب و درخشان امکان حضور در جشنواره را نداشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد که روزی جشنواره ملی موسیقی جوان مانند تمامی جشنواره‌های اصولی و استاندارد دنیا، امکانات لازم برای سفر و اقامت شرکت‌کنندگانش را فراهم کند.

تخم‌کار در پایان صحبت‌های خود گفت: جشنواره ملی جوان باید بتواند هتلی در اختیار مهمانانش قرار بدهد که بعد از استراحت و تجدید قوا، روی صحنه بروند. همچنین خوب است که فرصتی فراهم شود برای اینکه شرکت‌کنندگان با هم تعامل کنند و بیشتر همدیگر را بشناسند و تبادل نظر داشته باشند.

در چهارمین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، جوانان و نوجوانان کردستانی با سازهای دف، دیوان، نرمه‌نی، دوزله، شمشال، ضرب و همچنین خوانندگان این منطقه روی صحنه تالار رودکی می روند تا داوران این بخش همچون مسعود مرادی، علیرضا غوثی، سید علاءالدین یاسینی، سید عطااله سلامیه، مهدی احمدی و منصور بهرام بیگی اجراهای آنها را داوری کنند.