اعلام برنامه زمانبندی انتخاب هنرجویان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

با نزدیک شدن به برگزاری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، برنامه زمانبندی انتخاب هنرجویان در رشته‌های مختلف هنری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود، فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در زمینه‌های تجسمی فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه منتشر شده، جلسات انتخاب و کارگاه‌ها از چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می شود و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه پیدا خواهد کرد.

این برنامه شامل ۱۱ رشته هنری متنوع است که هر کدام توسط اساتید برجسته و داوران متخصص هدایت می‌شود.

جزئیات زمانبندی به شرح زیر است:

کاریکاتور: جمال رحمتی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۲

خوشنویسی: احمد مازادی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۲ تا ۱۵

نقاشی: احمد وکیلی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ تا ۱۸

طراحی: جمال عرب‌زاده، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۵ تا ۱۸

نگارگری: صدیقه احمدی باصیری، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۴

عکاسی: بهنام صدیقی، پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۸

تصویرسازی: محمدعلی بنی‌اسدی، جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۴

رسانه‌های هنری جدید: بهنام کامرانی، جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۶

سفال و سرامیک: صادق باقری، شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۱

مجسمه: کامبیز صبری، شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۳

طراحی گرافیک: ایرج میرزاعلیخانی، شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.

آزاده فضلی

