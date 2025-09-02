اعلام برنامه زمانبندی انتخاب هنرجویان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری کشور به شمار میرود، فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در زمینههای تجسمی فراهم میکند.
بر اساس برنامه منتشر شده، جلسات انتخاب و کارگاهها از چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می شود و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه پیدا خواهد کرد.
این برنامه شامل ۱۱ رشته هنری متنوع است که هر کدام توسط اساتید برجسته و داوران متخصص هدایت میشود.
جزئیات زمانبندی به شرح زیر است:
کاریکاتور: جمال رحمتی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۲
خوشنویسی: احمد مازادی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۲ تا ۱۵
نقاشی: احمد وکیلی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ تا ۱۸
طراحی: جمال عربزاده، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۵ تا ۱۸
نگارگری: صدیقه احمدی باصیری، پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۴
عکاسی: بهنام صدیقی، پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۸
تصویرسازی: محمدعلی بنیاسدی، جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۴
رسانههای هنری جدید: بهنام کامرانی، جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۶
سفال و سرامیک: صادق باقری، شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۱
مجسمه: کامبیز صبری، شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۳
طراحی گرافیک: ایرج میرزاعلیخانی، شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.
