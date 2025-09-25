بازدید ۲ وزیر از جشنواره جوانان؛ نسل جوان شتاب قابل توجهی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وحید شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم و معاونان فرهنگی دانشگاههای کشور، بهشید حسینی رییس دانشگاه هنر، با همراهی آیدین مهدی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی، رضوان صادق زاده مدیر گروه نقاشی دانشگاه هنر و دبیر جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، جمال عرب زاده رییس دانشکده هنرهای تجسمی و استاد کارگاه طراحی از کارگاههای تخصصی جشنواره با حضور استادان کارگاهها دیدار کردند و در گفتگویی با دبیر جشنواره و استادان کارگاه از وضعیت و چگونگی برگزاری جشنواره مطلع شدند.
نسل جوان شتاب قابل توجهی دارد
سیدعباس صالحی درباره این جشنواره گفت: حضور این هنرجویان جوان نوید بخش هنر قدرتمند ایران در آینده است و چشم انداز بی نظیری را ترسیم میکند. در حال حاضر شتاب قابل توجهی در نسل جوان دیده میشود که در تکنیکها و خلاقیتها و کار هنری شأن مشاهده میشود. بنا به گفته یکی از استادان که در دهههای گذشته دانشجوی همین دانشگاه بود، کار این جوانان بسیار پیشروتر از کار آنهاست.
وزیر فرهنگ درباره همکاری دانشگاه و جشنواره بیان کرد: ما هر چه قدر هم افزایی نهادی و سازمانی را گسترش بدهیم ترکیب قویتری به وجود میآید. هر بار حوزه فرهنگ و هنر با حوزه دانشگاه کار کرده اند عملکرد و خروجی خیلی خوبی دیده ایم که این جشنواره نمونه بارز آن است.
جشنواره پلی است میان فرهنگ، هنر و دانشگاه
وحید شالچی معاون فرهنگی وزیر علوم نیز در این دیدار با اشاره به حضور هنرمندان از استانهای مختلف کشور و اهمیت برگزاری این جشنواره در زمینه استعدادیابی گفت: در این جشنواره شاهد چهرههای آینده هنر ایران هستیم. در چنین رویدادی مرز بین دانشگاه، شهر، و محیط بیرون از دانشگاه با هنرمندان بیرون از دانشگاه برچیده میشود و پلی زده بین فرهنگ و هنر و دانشگاه میشود. این جشنواره فرصتی به استعدادهای جوان است که تحت نظر استادان کارشان را بهبود میبخشند و در رقابتی که به نوعی استعداد یابی است شرکت میکنند.
معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: ما نیاز داریم این زمینههای استعداد یابی را گسترش دهیم و دانشگاه از این موضوع استقبال میکند و با همکاری وزارت فرهنگ این زمینه بهبود پیدا میکند و به هر روی دانشگاه از این موقعیت اسقبال میکند.
وزاری علوم و فرهنگ و ارشاد و معاونان فرهنگی دانشگاههای کشور با دیدار از کارگاههای خوشنویسی طراحی نقاشی تصویرسازی گرافیک و کارگاههای سرامیک و مجسمه سازی از کورههای پخت سرامیک و کارهای سنگین مجسمه سازی نیز دیدن کردندو با توجه به حضور هنرجویان از ۲۷ استان اذعان کردند که این نکته یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این جشنواره است.
