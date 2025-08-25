به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک جذب سرمایه‌گذاران اقتصادی با موضوع حوزه صنایع‌دستی امروز دوشنبه ۳ شهریور در محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. در این نشست که جمعی از بازرگانان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان حوزه صنایع‌دستی حضور داشتند، ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی بررسی و بر استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی برای صادرات صنایع‌دستی تاکید شد.

فرزاد اوجانی مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در این نشست در سخنانی با تشریح وظایف و مأموریت‌های این اداره‌کل، اظهار کرد: از جمله مأموریت‌های این اداره‌کل، موضوع آموزش و توانمندسازی است که در این باره گام‌های بسیار خوبی برداشته شده است. همچنین اعطای نشان ملی و بین‌المللی مرغوبیت کالا و ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی از دیگر اقدامات ما مهم است که موفق به ثبت جهانی ده‌ها شهر و روستا شده‌ایم. این در حالی است که موضوع حضور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در نمایشگاه‌ها از دیگر اقداماتی است که این اداره‌کل انجام می‌دهد.

اوجانی همچنین به صادرات محصولات صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار، ۲۲۳ میلیون دلار صادرات در سال گذشته داشتیم که به همین اندازه صادرات چمدانی داریم.

فعالیت ۷ هزار فروشگاه صنایع‌دستی

این مسئول یادآور شد: در سراسر کشور ۷ هزار فروشگاه صنایع‌دستی داریم که محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان را عرضه می‌کنند و در کنار فروشگاه‌ها، با برپایی بازارچه‌های دائمی و موقت به دنبال حمایت از فروش محصولات صنایع‌دستی هستیم.

مدیرکل دفتر صادرات و بازاریابی صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه گفت: در همین رابطه خوشبختانه پلتفرم‌های فروش و فروشگاه‌های آنلاین نیز به کمک ما آمده‌اند و در فروش محصولات صنایع‌دستی به ما کمک می‌کنند و از گردش مالی خوبی نیز برخوردار هستند.

وی همچنین به ظرفیت‌های ایران در حوزه صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی داریم که در دنیا اول هستیم. این ۲۹۹ رشته به ۱۸ گروه صنایع‌دستی تقسیم می‌شوند. این در حالی است که ۱۴ شهر و ۳ روستای جهانی داریم که در این باره نیز جزو کشورهای پیشران هستیم.

اوجانی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: به طور حتم تقویت همکاری‌ها بین بخش دولتی و خصوصی می‌تواند باعث ارتقای صادرات صنایع‌دستی و معرفی این هنر صنعت در کشورهای مختلف می‌شود.

وی ادامه داد: به‌کارگیری ابزار ساده در تولید، داشتن روایت برای هر نوع از صنایع‌دستی، خانواده‌محور بودن، سازگار بودن با محیط‌زیست، تبدیل کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، داشتن جاذبه، ارزش افزوده بالا، سهولت در آموزش و … از مهمترین نقاط قوت و محاسن صنایع‌دستی است.

مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: خوشبختانه محصولات صنایع‌دستی ایرانی که به کشورهای مختلف صادر می‌شوند، با استقبال مواجه می‌شوند و در کشورهای مختلف خریداران و طرفداران زیادی دارند. این‌ها ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد و با یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق صادرات محصولات صنایع‌دستی را با کمک بخش خصوصی افزایش دهیم چرا که اعتقاد داریم بخش خصوصی توانمند می‌تواند پیشران اقتصاد باشد.

در این جلسه همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان صنایع‌دستی به بیان نظر و دیدگاه خود پرداختند.