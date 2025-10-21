برنامه های پیش روی صنایع دستی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری معاونان صنایع دستی کشور در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی اردبیل امروز در سرعین برگزار شد در این نشست هر کدام از معاونان مشکلات و نظراتشان را دادند و فرزاد اوجانی مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع دستی گفت: اعمال معافیت برای پرداخت عوارض شهرداری به منظور ساخت بازارچه و فروشگاه صنایع دستی، تغییر کاربری اراضی زراعی به منظور ایجاد کارگاه و غیره صنایع دستی در سطح کشور، حذف محدودیت در ارسال اقلام صنایع دستی از طریق پست، پیگیری اصلاح قانون مالیاتی به منظور اختصاص مالیات فروشگاه‌های صنایع دستی برای بیمه هنرمندان، پیگیری ایجاد شرکت توسعه صنایع دستی به منظور توانمندسازی بخش خصوصی از جمله برنامه‌هایی معاونت صنایع دستی است.

وی افزود: در قانون حمایت از هنرمندان گفته شده هنرمندان را بیمه کنید ولی نگفته از کجا و از چه محلی به همین دلیل فقط یک سال اجرا شد. باید بدانیم سالیانه چه عددی برای بیمه هنرمندان داریم. پیشنهاد کردیم از محل عوارض کالاهای لوکس و تزئینی بتوان هنرمندان را بیمه کرد ولی گفتند که متولیان عوارض خیلی زیاد است. در برخی از استان‌ها تعدادی از هنرمندان توسط شرکت‌ها به واسطه مسؤلیت اجتماعی بیمه شده است ولی در قانون نیامده است.

وی ادامه داد: پیگیری طرح تشویق تقاضا از طریق تسهیلات بانکی توسط یکی از بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید، توسعه صادرات خدمات فنی و هنری با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و وزارت صمت، تولید و عرضه المان‌ها و موتیف بناها و اماکن تاریخی در موزه‌های کشور، پیگیری طرح ایجاد نشان تجاری در حوزه صنایع دستی از دیگر برنامه‌های پیش روست.

اوجانی از معاونان صنایع دستی خواست تا ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع دستی پیگیری شود و گروههای توانمند برای بازاریابی در رویدادهای بین المللی شناسایی شود. گروههای پشتیبان شرکت‌ها و اتحادیه و تعاونی‌ها در برنامه‌های عملیاتی اولویت داشته باشند. همچنین ادارات کل استان‌های مرزی با کشورهای همسایه برای توسعه مراودات فرهنگی و تجاری در حوزه صنایع دستی تعامل کنند.