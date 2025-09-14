به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی و بازاریابی معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعلام کرد که پس از دو سال پیگیری مستمر، کمیسیون تخصصی ۱۱۹ اجلاس شورای عالی استاندارد با تبدیل استاندارد اجباری زیورآلات نقره به استاندارد تشویقی موافقت کرده است.
وی اظهار کرد: پیش از این، فعالان صنایعدستی برای صادرات زیورآلات نقره ملزم به عیارسنجی محصولات خود از طریق سازمان ملی استاندارد و تأیید بانک مرکزی و گمرک بودند که فرایندی زمانبر بود.
اوجانی گفت: با ابلاغ این موافقت، فعالان صنایع دستی از این پس برای صادرات محصولات خود و حضور در نمایشگاههای بینالمللی نیازی به رعایت استاندارد اجباری نخواهند داشت و با قیمتگذاری از طریق بانک مرکزی میتوانند به بازارهای بینالمللی راه یابند.
وی افزود: این تغییر نهتنها صرفهجویی قابلتوجهی در زمان و هزینه برای هنرمندان ایجاد میکند، بلکه گامی مهم در راستای اصلاح قوانین و مقررات حوزه صنایعدستی و افزایش صادرات این محصولات است.
مدیرکل تجاریسازی و بازاریابی تأکید کرد: این موافقت بهزودی ابلاغ خواهد شد و یکی از موانع اساسی پیش روی صادرات صنایع دستی برداشته میشود. ما امیدواریم این تصمیم به تقویت حضور فعالان صنایع دستی در بازارهای جهانی و ارتقای جایگاه این هنر ارزشمند ایرانی کمک کند.
