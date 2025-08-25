یک آمریکایی به ظن جاسوسی برای چین در آلمان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستان‌های آلمانی امروز دوشنبه اعلام کردند که یک مرد آمریکایی شاغل در یکی از تأسیسات نظامی آمریکا در آلمان به ظن ارائه اطلاعات حساس به چین و با اتهام جاسوسی بازداشت شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مظنون مذکور که طبق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام مارتین دی. معرفی شده است، اوایل نوامبر در فرانکفورت بازداشت شد.

دادستان‌های فدرال اعلام کردند که در کیفرخواستی که اوایل این ماه به دادگاه ایالتی در کوبلنز ارسال شد، وی به اعلام تمایل خود برای جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.

دادستان‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند که این مرد بین سال‌های ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۳ برای یک پیمانکار غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا کار می‌کرد و حداقل از سال ۲۰۲۰ به بعد در یک تأسیسات نظامی نامشخص آمریکا در آلمان مشغول به کار بوده است.

وی متهم است که در تابستان ۲۰۲۴ بارها با مقامات چینی تماس گرفته و پیشنهاد ارائه اطلاعات حساس نظامی ایالات متحده را به اطلاعات چین داده است.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که ظاهراً این مظنون قبل از دستگیری نتوانسته هیچ داده‌ای را به مقامات چینی منتقل کند.