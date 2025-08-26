ترامپ چین را با «کارت بازی» تهدید کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که اطمینان دارد واشنگتن قادر به برقراری روابط فوق‌العاده با پکن است.

ترامپ در پاسخ به سوالی دراین‌باره در آغاز دیدار با «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی گفت: قصد داریم رابطه فوق‌العاده‌ای با چین داشته باشیم. این اتفاق قابل رؤیت و در حال وقوع است.

رئیس جمهور آمریکا در عین حال ابراز اطمینان کرد که واشنگتن برتری‌هایی دارد که آن را قادر می‌سازد تا در مذاکرات مختلف جاری با پکن به ویژه در مسائل تجاری، نتایج مطلوبی را به‌دست بیاورد.

وی مدعی شد: آنها تعدادی کارت دارند. ولی ما کارت‌های شگفت‌انگیزی داریم اما نمی‌خواهم با آنها بازی کنم. اگر با آنها بازی کنم، چین نابود خواهد شد. قصد ندارم با آن کارت‌ها بازی کنم!