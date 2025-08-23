  1. بین الملل
روزنامه دی ولت: چین تحت شرایطی آماده اعزام نیرو به اوکراین است

روزنامه «دی ولت» اعلام کرد که پکن موافقت کرده است نیروهای خود را تنها تحت مجوز سازمان ملل به عنوان بخشی از یک ماموریت صلح‌بانی در اوکراین مستقر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آپا آذ به نقل از روزنامه «دی ولت» اعلام کرد که چین آماده است تا به عنوان بخشی از یک مأموریت صلح‌بانی به اوکراین نیرو اعزام کند.

بر اساس اعلام این روزنامه، پکن موافقت کرده است که نیروهای خود را تنها تحت مجوز سازمان ملل در اوکراین مستقر کند.

طبق این گزارش، بروکسل معتقد است که این اقدام می‌تواند اوکراین را تا حدودی به استقرار نیروهای صلح‌بان خارجی اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کند؛ در عین حال، اشاره شده است که در اروپا نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه چین ممکن است این اقدام را «برای اهداف جاسوسی» انجام دهد.

