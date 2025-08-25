دریافت 6 MB کد خبر 6570546 https://mehrnews.com/x38RBN ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲ کد خبر 6570546 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲ ماجرای خرید داروی ممنوعه توسط اطرافیان معاون اول رئیسجمهور روایت معاون اول رئیسجمهور از تخلف یک داروخانه در فروش داروهای ممنوعه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حوزه پزشکی کشور در وضعیت برجسته و خوبی در دنیا قرار دارد ابلاغ اصلاح آییننامه ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات عارف: تغییر رویکرد حکمرانی در فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه ضروری است برچسبها محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور دارو داروسازی داروخانه
