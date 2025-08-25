دریافت 6 MB
کد خبر 6570546
  1. فیلم
  2. سیاست
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

ماجرای خرید داروی ممنوعه توسط اطرافیان معاون اول رئیس‌جمهور

ماجرای خرید داروی ممنوعه توسط اطرافیان معاون اول رئیس‌جمهور

روایت معاون اول رئیس‌جمهور از تخلف یک داروخانه در فروش داروهای ممنوعه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید