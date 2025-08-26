دریافت 35 MB کد خبر 6570776 https://mehrnews.com/x38RHv ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱ کد خبر 6570776 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱ رگبار و رعد و برق در جنوب و جنوبشرق کشور سازمان هواشناسی اعلام از روز چهارشنبه تا جمعه در بخشهای نوار شمالی کشور بهتدریج دما کاهش مییابد. کپی شد مطالب مرتبط ورود موج هوای خنک از روز چهارشنبه؛ هشدار وزش باد شدید در شرق کشور تغیرات درآسمان گلستان طی روزهای آینده ؛کاهش دما و احتمال رگبار پراکنده تداوم روند هوای گرم و خشک در یزد برچسبها سازمان هواشناسی کاهش دما رگبار و رعد و برق
نظر شما