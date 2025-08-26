  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

هشدار بارش‌های همرفتی در ۴ استان کشور طی سه روز آینده

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که در سه روز آینده در برخی نقاط استان‌های جنوبی کشور بارش‌های همرفتی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که در سه روز آینده در برخی نقاط استان‌های جنوبی کشور بارش‌های همرفتی ادامه خواهد داشت.

در شبانه‌روز گذشته بارش‌های همرفتی برخی مناطق استان‌های هرمزگان و بوشهر را فرا گرفته و میزان بارش‌ها در ایستگاه «پرکان گیشو» در هرمزگان به ۱۹ میلی‌متر رسید.

بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور طی سه روز آینده احتمال بارش‌های همرفتی به‌ویژه در بعدازظهرها و اوایل شب در برخی نقاط جنوب استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط جنوب و شرق فارس وجود دارد.

فعالیت این سامانه علاوه بر رگبار باران، گاهی با رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

زهره آقاجانی

