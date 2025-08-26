تداوم روند هوای گرم و خشک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، امروز آسمان استان یزد عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و وزش باد در برخی ساعات بعدازظهر و اوایل شب به‌صورت لحظه‌ای و همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود از سویی دیگر کیفیت هوا در مناطق مرکزی استان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) افزایش دما تا ۴۳ درجه، وزش بادهای گرم و احتمال گردوخاک و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم): هوای گرم و پایدار، دمای حدود ۳۹ درجه، بدون پدیده خاص و در مناطق شرقی استان (بافق، بهاباد)، بیشترین گرما با دمای ۴۴ درجه و احتمال تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. برای مناطق غربی استان دمای ملایم‌تر نسبت به شرق، حدود ۳۷ تا ۳۹ درجه، وزش باد عصرگاهی و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف، دمای فعلی ۲۷ درجه، افزایش تا ۴۲ درجه و کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود تا صبح چهارشنبه، استان یزد شاهد تداوم هوای گرم و خشک خواهد بود و در برخی مناطق، به‌ویژه در مجاورت کویر مرکزی، احتمال نفوذ گردوغبار وجود دارد و وزش بادهای شمال‌غربی با سرعت متوسط تا شدید در ساعات عصر و شب قابل‌انتظار است.