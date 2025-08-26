به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که تلآویو اصرار دارد که بیشتر شهدای غزه از عناصر مقاومت فلسطین هستند، اطلاعات «سازمان جاسوسی امان» نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان یعنی حدود ۸۳ درصد از آنها غیرنظامی هستند.
بر اساس یک تحقیق مشترک که توسط روزنامه انگلیسی گاردین و وبسایت صهیونیستی «سیحا مکومیت» و مجله الکترونیکی ۹۷۲ انجام شده است، اطلاعاتی از دقیقترین و قابل اعتماد ترین منبع در داخل ارتش اسرائیل استخراج شده که نشان میدهند تعداد اعضای جنبشهای مقاومت اسلامی (حماس) و جهاد اسلامی که تا اواسط ماه مه گذشته به شهادت رسیده اند، از ۸۹۰۰ مبارز تجاوز نمیکند.
بر اساس این گزارش تا اواسط ماه مه ۲۰۲۵، پایگاه داده اطلاعات نظامی اسرائیل کشته شدن ۷۳۳۰ نفر از اعضای جنبشهای حماس و جهاد را ثبت کرده است که این تعداد علاوه بر ۱۵۷۰ نفر دیگر است که احتمالاً جزو مبارزان فلسطینی هستند و مجموعاً تعداد شهدای مبارز به عدد ۸۹۰۰ نفر میرسد.
به این ترتیب تنها ۱۷% از مجموع شهدای غزه نظامی هستند و بالغ بر ۸۳ درصد آنها را غیر نظامیان تشکیل میدهند.
بر اساس برآوردها، حدود ۱۰ هزار پیکر زیر آوارها مدفون هستند و علاوه بر هزاران مفقود، بسیاری از اجساد به حدی سوختهاند که تشخیص هویت آنها غیرممکن شده است.
در حالی که رژیم صهیونیستی مدعی شده است که تاکنون بیش از ۴۷ هزار نظامی حماس و جهاد اسلامی در غزه به شهادت رسیده اند، دادههای فاش شده توسط این تحقیق نشان میدهد که آمار شهدای گروههای مقاومت بسیار کمتر از ارقام رسمی اعلام شده توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی است.
نظر شما