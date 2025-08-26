عفو بین الملل: باید درباره جنایات جنگی اسرائیل در جنوب لبنان تحقیق شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عفو بین‌الملل اعلام کرد که باید در خصوص تخریب‌های گسترده و تعمدی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به عنوان جنایت جنگی تحقیق شود.

ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال بخش‌هایی از خاک جنوب لبنان به صورت روزانه اقدام به تخریب منازل، حمله به شهروندان لبنانی و همچنین هدف قرار دادن آنها به وسیله حملات هوایی به ویژه پهپادی می‌کند.

این در حالیست که بیروت و تل‌آویو چند ماه قبل به یک توافق آتش بس دست یافته بودند؛ توافقی که صدها بار از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده است.