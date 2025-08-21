به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تحقیقات صورت گرفته توسط نشریه صهیونیستی ۹۷۲ و گاردین در خصوص آمارهای نظامی محرمانه حاکی از آن است که از هر شش فلسطینی به شهادت رسیده در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی پنج تن از آنها غیرنظامی بوده‌اند.

در این گزارش آمده است که میانگین کشتار غیرنظامیان در نوار غزه به ۸۳ درصد رسیده که در جنگ‌ها بی سابقه است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی تمام فلسطینی‌هایی را که در نوار غزه به شهادت می‌رسیدند را جزء به اصطلاح عناصر مخرب معرفی می‌کرد؛ در این صورت باید گفت که ۲۰۰ درصد از نیروهای حماس در غزه از بین رفته‌اند!