  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

«گاردین»: از هر ۶ فلسطینی قربانی شده در غزه ۵ نفر غیر نظامی بوده‌اند

«گاردین»: از هر ۶ فلسطینی قربانی شده در غزه ۵ نفر غیر نظامی بوده‌اند

روزنامه گاردین با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسید که از هر شش فلسطینی که در نوار غزه به دست ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند پنج تن از آنها غیر نظامی بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تحقیقات صورت گرفته توسط نشریه صهیونیستی ۹۷۲ و گاردین در خصوص آمارهای نظامی محرمانه حاکی از آن است که از هر شش فلسطینی به شهادت رسیده در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی پنج تن از آنها غیرنظامی بوده‌اند.

در این گزارش آمده است که میانگین کشتار غیرنظامیان در نوار غزه به ۸۳ درصد رسیده که در جنگ‌ها بی سابقه است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی تمام فلسطینی‌هایی را که در نوار غزه به شهادت می‌رسیدند را جزء به اصطلاح عناصر مخرب معرفی می‌کرد؛ در این صورت باید گفت که ۲۰۰ درصد از نیروهای حماس در غزه از بین رفته‌اند!

کد خبر 6567260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها