  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

واکنش حماس به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در بیمارستان ناصر غزه

واکنش حماس به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در بیمارستان ناصر غزه

جنبش حماس نسبت به تازه‌ترین جنایت رژیم صهیونیستی در کشتار ۴ خبرنگار دیگر در حمله به بیمارستان ناصر در غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «باسم نعیم»، از رهبران جنبش حماس، با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر گفت: این جنایت تنها می‌تواند از سوی یک رژیم یاغی و تروریستی سر بزند، در حالی که توطئه آمریکا و ناتوانی جامعه بین‌المللی در قبال این جنایت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: هدف قرار دادن مکرر روزنامه‌نگاران فلسطینی و جلوگیری از ورود رسانه‌های خارجی به غزه، به هدف ثابت دشمن برای پنهان کردن جنایاتش از چشم جهانیان تبدیل شده است.

این اظهارات در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان یونس صورت گرفت که منجر به شهادت شمار زیادی از غیر نظامیان و خبرنگاران شد.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که با شهادت خبرنگاران و عکاسان در حمله به بیمارستان ناصر، شمار شهدای رسانه در این منطقه از ابتدای جنگ به ۲۴۴ نفر افزایش یافت.

رژیم صهیونیستی در حمله و بمباران مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس واقع جنوب نوار غزه ۱۴ شهروند از جمله ۴ خبرنگار از جمله «معاذ ابو طه»، «محمد سلامه»، «حسام المصری» و «مریم ابو دقه» را به شهادت رساند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز اعلام کرد که بمباران اشغالگران اسرائیلی طبقه چهارم مجتمع پزشکی ناصر را هدف قرار داد و پس از آن، حمله دیگری هنگام رسیدن تیم‌های امدادی صورت گرفت. دفاع مدنی غزه نیز از شهادت یکی از نیروهای خود در این حمله خبر داد.

کد خبر 6570004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها