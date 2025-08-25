به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک کمیسیون‌های انرژی اتاق ایران و اتاق تهران و کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران مقرر شد برای انسجام بخشیدن و مشارکت بهینه در رویداد بین‌المللی تغیر اقلیم (COP ۳۰) کمیته مشترکی شکل بگیرد و در چارچوب آن اقدامات اولیه و زیرساختی طراحی و پیگیری شود.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن استقبال از ایجاد کمیته مشترک برای پیگیری هماهنگ موضوع مشارکت ایران در COP ۳۰، امضای تفاهم‌نامه بین این سازمان و اتاق ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک در بخش‌های مختلف به ویژه فعالیت‌های پژوهشی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: رویکرد دولت چهاردهم نسبت به تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت آنها متفاوت بوده و در تلاش است در سطوح گسترده‌ای از این ظرفیت بهره ببرد.

وی ادامه داد: در دولت کمیته مذاکره تغییر اقلیم به وزارت امور خارجه سپرده شده که مورد انتقاد سازمان حفاظت محیط زیست است و در حال رایزنی برای اصلاح این موضوع هستیم. به طور همزمان هم سعی داریم با هماهنگی بخش خصوصی حضور درخوری در COP ۳۰ داشته باشیم. خوشبختانه محتوای خوبی هم در دسترس است و اقدامات قابل توجهی برای ارائه در این رویداد تهیه شده است.

رویداد بین‌المللی تغییر اقلیم که با عنوان COP معرفی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد و طبق توافقی که در نشست نمایندگان بخش خصوصی با سازمان حفاظت از محیط زیست صورت گرفت مقرر شد دستاوردهای ایران در حوزه کاهش کربن به همت کمیسیون انرژی اتاق ایران طی ماه دی یا بهمن در شهر پاریس در چارچوب همایشی یک روزه، ارائه شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: وقتی کاهش کربن و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای ضرورت دارد، همه کشورهای دنیا روی تحقق آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر مشوری نسبت به این معضل بی‌توجه باشد، همه دنیا را به خطر می‌اندازد. بنابراین بودجه‌های بین‌المللی برای این منظور دیده شده که توسط همه کشورها قابل استفاده است.

وی تصریح کرد: کاهش انتشار کربن اقدامی زیرساختی و ضروری است و اتاق ایران و همه ظرفیت‌های انسانی در بخش خصوصی نسبت به اهمیت این مسئله آگاه هستند و برای همین مجدانه مشارکت در COP ۲۹ باکو را دنبال می‌کردند.

در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد تا در رویداد COP مشارکت قابل قبولی داشته باشیم، گفت: دولت باید حمایت لازم را از بخش خصوصی داشته باشد و در این مشارکت بین‌المللی همراه او باشد.

به اعتقاد وی ایران می‌توانست و این توان را داشت تا در COP ۲۹ که سال گذشته در پایتخت آذربایجان برگزار شد، حضور بهتر و مؤثرتری داشته باشد. البته بر اساس اظهارات وی بخش خصوصی تمام تلاش خود را کرد تا محتوایی که تولید کرده بود را در سطح مناسبی عرضه کند و از فرصت شکل گرفته برای ایجاد تعاملات بین‌المللی بهره ببرد و موفق هم بود.