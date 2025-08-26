مزایای پرداخت مالیات به شکل هوشمند ذیل تبصره ماده ۱۰۰

محمد بهرامی سیف‌آبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: تبصره ماده ۱۰۰ به معنای هوشمندسازی در مسیر اخذ مالیات عملکرد مشاغل است که این تبصره قانونی کمک کرده تا شکاف مالیاتی بین مشاغلی که درآمدهای کلان دارند و مشاغل خرد کاهش پیدا کند. بر اساس این رویکرد جدید مالیات‌ستانی، نرخ مالیات برای گروه‌های مختلف به گونه‌ای تعیین شده که عادلانه‌تر باشد و از فشار غیرمنطقی بر کسب‌وکارهای کوچک جلوگیری شود. همچنین اجرای تبصره ماده ۱۰۰ توانسته مانع بخشی از فرارهای مالیاتی شود و درآمدهای مالیاتی را شفاف‌تر سازد.

وی با بیان اینکه فرآیند اجرای این ماده باعث تسهیل در پرداخت مالیات شده است، افزود: در گذشته بسیاری از مؤدیان مجبور بودند برای تعیین تکلیف مالیات خود به ممیزان مالیاتی مراجعه کنند، اما اکنون با هوشمندسازی فرآیند، پرداخت مالیات بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود. این مسئله هم شفافیت را افزایش داده و هم تعاملات چهره‌به‌چهره که می‌توانست زمینه‌ساز برخی تخلفات باشد را کاهش داده است.

نماینده بویر احمد و دنا تأکید کرد: بسیاری از این قوانین برگرفته از تجربه‌های موفق در کشورهای دیگر است و باید با فرهنگ‌سازی و اشاره به مزیت‌های اجرایی، کلیه مشاغل را به این سمت هدایت کنیم. مزیت‌ها و امتیازات متنوع در نظر گرفته شده برای مودیان در این مسیر نیز بسیار خوب بوده است و گامی به سوی هدایت مودیان به پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.

به گفته این نماینده مجلس، تبصره ماده ۱۰۰ توانسته به تحقق عدالت مالیاتی نزدیک‌تر می‌شود و اثرات مثبتی در نظام مالیاتی کشور داشته باشد و تحقق این مسیر در سایه پیگیری و کار جدی بر بُعد فرهنگی است. بهرامی سیف‌آبادی معتقد است که اصلاح نگرش عمومی نسبت به مالیات، شفاف‌سازی کامل فرآیندها و اتصال کامل سامانه‌های هوشمند به بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند اثربخشی این قانون را چند برابر کند و امکان تعیین محل مصرف مالیات پرداختی مودیان بخش مشاغل ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز دیگر مزیت این رویکرد مالیات‌ستانی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ضرورت تکمیل فرآیندهای نظارتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها گفت: این قانون، در مسیر درستی قرار دارد و نتایج اولیه آن بسیار مثبت بوده است، اما برای اینکه به نقطه مطلوب برسد باید هم از نظر فنی و هم از نظر اطلاع‌رسانی به مودیان تقویت شود. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود عدالت مالیاتی به معنای واقعی محقق شود.