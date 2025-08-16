به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات انجام شده در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس این تغییرات، تلاش شده شکاف مالیاتی بین مشاغل کلان کاهش یافته و عدالت مالیاتی برقرار شود. به گفته او، این قانون نه‌تنها به عادلانه‌تر شدن پرداخت مالیات کمک می‌کند بلکه می‌تواند مانعی جدی برای فرارهای مالیاتی باشد.

وی یادآور شد که در فرآیند تدوین قوانین مالیاتی، هدف اصلی همیشه جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. حدادی به برخی از قوانین گذشته اشاره کرد که با همین هدف تصویب شده‌اند، از جمله قانون مالیات بر خودروهای لوکس و قانون مالیات بر خانه‌های خالی. او افزود: «این قوانین هرچند در بخش‌هایی مؤثر بودند، اما نیازمند تکمیل و بهبود بودند تا بتوانند تأثیر واقعی خود را بگذارند. یکی از محورهای خوب مالیاتی در حوزه هوشمندسازی اخذ مالیات بر عملکرد مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.»

نماینده ساوجبلاغ و طالقان در مجلس ادامه داد: «در ارتباط با مالیات مشاغل، مهم‌ترین هدف ما جلوگیری از فرار مالیاتی است، چرا که این پدیده به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مالیات واقعی خود را می‌پردازند و گرفتار ممیزان مالیاتی هم نمی‌شوند.»

حدادی با اشاره به وضعیت مالیات‌ستانی بدون هوشمندسازی مالیاتی گفت: «متأسفانه در گذشته و پیش از استفاده از ظرفیت مهم تبصره ماده ۱۰۰ در حوزه مالیات‌ستانی هوشمند از مودیان بخش مشاغل، شاهد بودیم که افرادی که درآمدهای بسیار بالایی داشتند و مشاغل خاص بودند، مالیات کمتری پرداخت می‌کردند و در مقابل، کسانی که درآمد کمی داشتند، به دلیل عدم هوشمندسازی و داده‌محورب مالیات بیشتری پرداخت می‌کردند ولی این قانون آمده تا با سیستمی شدن دخالت انسانی را در فرآیند تعلیم مالیات به صفر برساند و چنین بی‌عدالتی‌هایی را اصلاح کند و در این زمینه نیز بسیار موفق بوده است.»

وی افزود: «هنگامی که قوانین متعدد و پراکنده وجود دارد، هر فردی ممکن است بر اساس سلیقه شخصی خود برداشت متفاوتی از آن‌ها داشته باشد. با تنقیح قوانین و تصویب قوانین جامع، بسیاری از تناقض‌ها و مزاحمت‌های قانونی حذف می‌شود و اقدام مجلس و دولت در زمینه هوشمندسازی اخذ مالیات چه در بخش مالیات بر عملکرد چه در بخش مالیات بر ارزش افزوده قابل تقدیر است و موجب تسهیل و ساده‌سازی فرآیند پرداخت مالیات خواهد شد.»

این نماینده مجلس دوازدهم تأکید کرد: «وقتی یک کارگر یا کسبه کوچک با درآمد محدود ملزم به پرداخت مالیات است، نباید اجازه داد کسانی که میلیاردها درآمد دارند، با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره بروند و تبصره ماده ۱۰۰ دقیقاً همان اقدام لازم برای مالیات‌ستانی عادلانه است که امکان تقسیط مالیات و عدم نگه‌داری دفاتر مالیاتی از مزایای آن است.»

حدادی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای تبصره ماده ۱۰۰، نه‌تنها درآمدهای مالیاتی کشور و شفافیت افزایش یابد، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تقویت شود.