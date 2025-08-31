رشد ۳۲ درصدی پرداخت وام ازدواج؛ ۶۵۰ هزار نفر همچنان در صف

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در یک برنامه تلویزیونی گزارشی از اقدامات این معاونت در حوزه‌های مختلف جوانان از جمله دیپلماسی عمومی، اشتغال، ازدواج و همسان‌گزینی ارائه کرد.

او ضمن تبریک پیروزی تیم ملی والیبال جوانان ایران مقابل آمریکا، به نقش‌آفرینی جوانان در دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: ایستادگی جوانان در روزهای اخیر و حتی سلام نظامی والیبالیست‌ها، نشان‌دهنده همبستگی و وطن‌دوستی نسل جوان است.

فعالیت‌های بین‌المللی جوانان

رحیمی با بیان اینکه جوانان در عرصه دیپلماسی عمومی نیز فعال هستند، به ارسال حدود ۵۰ هزار ایمیل به سازمان‌های بین‌المللی، مکاتبات با سازمان همکاری اسلامی و بریکس، و دیدار با دکتر عراقچی برای تقویت نقش جوانان در سیاست خارجی اشاره کرد.

او از راه‌اندازی شبکه ملی «ایران یاران جوان» خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار جوان داوطلب در حوزه‌های امداد و نجات و فعالیت‌های اجتماعی سازماندهی شده‌اند و این تعداد به زودی افزایش خواهد یافت.

به گفته رحیمی، طرح «ترنج» با همکاری یونیسف در پنج استان محروم اجرا شد و موفقیت آن موجب تصمیم برای تعمیم به سراسر کشور شد. وی افزود: این طرح همچنین برای سربازان وظیفه نیز در نظر گرفته شده تا پس از خدمت، با مهارت‌های کسب‌شده وارد بازار کار شوند. او تأکید کرد: «متعهد هستیم از این طریق ۵۰ هزار جوان را مشغول به کار کنیم.

ازدواج و مشاوره

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به کاهش نرخ ازدواج از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲، از افزایش تجرد قطعی خبر داد و گفت: ۱۴ درصد زنان و ۴ درصد مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. همچنین در گروه سنی زیر ۴۵ سال، حدود ۹/۵ میلیون مرد و ۷/۵ میلیون زن مجرد هستند که این آمار زنگ خطری جدی برای آینده جمعیت کشور به شمار می‌رود.

رحیمی با اشاره به کاهش نرخ ازدواج، اقدامات این معاونت را در حوزه تسهیل ازدواج برشمرد: صدور مجوز برای ۱۵۰۰ مرکز مشاوره، برگزاری نزدیک به ۱۰ هزار کارگاه آموزشی، ارائه ۳۴۵ هزار جلسه مشاوره رایگان و آموزش گسترده برای روانشناسان و مؤسسان مراکز مشاوره.

وی افزود: پرداخت وام ازدواج در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است، اما همچنان ۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند. سال گذشته نیز فقط ۵۷ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند. برای رفع این مشکل، ایجاد «بانک مجازی جوانان» در دستور کار است تا خدمات مالی ازدواج و اشتغال به‌صورت متمرکز ارائه شود.

رحیمی در بخش دیگری گفت: فعالیت مراکز همسان‌گزینی بدون مجوز غیرقانونی است و تاکنون ۲۲۰ مرکز دارای مجوز زیر نظر مشاوران متخصص فعالیت می‌کنند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: توانمندسازی، اشتغال و تسهیل ازدواج سه محور اصلی برنامه‌های ماست و با اجرای طرح‌های ملی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان داوطلب، آینده‌ای روشن برای نسل جوان ایران رقم خواهیم زد.