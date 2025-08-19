  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

میرزایی: معوقات بازنشستگان وزارت بهداشت واریز می‌شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت معوقات ۶ ماهه سال ۹۹ بازنشستگان وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با همراهی دولت، خصوصاً تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه، پرداخت معوقات سنوات پیشین بازنشستگان از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است و در ماه جاری برای ۴ دسته از مشمولین پرداخت خواهد شد.

میرزایی با تاکید بر تلاش صندوق برای پیگیری معوقات بازنشستگان شش ماهه اول سال ۹۹ و معوقات ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، افزود: پرداخت این معوقات در چارچوب قانون سنواتی سال ۱۴۰۱ بوده و موانع متعددی برای تأمین نقدینگی و پرداخت آن وجود داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای رفع موانع قانونی پیگیری از مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است و به نتایج خوبی رسیده‌ایم.

میرزایی ابراز امیدواری کرد: انشاالله با نگاه مثبتی که دولت خدمت‌گزار و خصوصاً شخص رئیس جمهور نسبت به بازنشستگان عزیز دارند، این معوقات نیز در سال جاری پرداخت خواهد شد.

