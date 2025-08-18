پرداخت ۴ معوقه و مطالبه بازنشستگان کشوری در یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: مرحله اول وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان تا آخر این ماه پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای کسانی که ثبت نام کرده و اسناد آنها بارگذاری شده و مشمول این تسهیلات شده اند، به ترتیب اولویت بندی در ۲ مرحله پرداخت خواهد شد که مرحله نخست آن تا پایان ماه خواهد بود.

میرزایی همچنین افزود: مرحله سوم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی نیز برای حدود ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول این مرحله واریز می‌شود.

وی افزود: با این پرداختی، تسهیلات وام ضروری در عمل دو بار طی مردادماه پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به موضوع متناسب‌سازی بازنشستگان خویش‌فرما اشاره کرد و گفت: احکام مربوط به متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان عزیز صادر شده و مطالبات آنان نیز در پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد.

میرزایی همچنین از تسویه مطالبات معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: مرحله دوم مطالبات این عزیزان همراه با حقوق ماه جاری پرداخت می‌شود که با این پرداختی، این مطالبه نیز به‌طور کامل تسویه می‌شود.

وی با اشاره به ادامه پرداخت مراحل و اقساط متناسب سازی سال ۱۴۰۳، یادآور شد: در زمان پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان عزیز، مرحله پنجم از ۱۰ قسط تعیین شده متناسب سازی ۱۴۰۳ نیز برای بازنشستگان مشمول واریز می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری و تعامل نزدیک سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک عامل گفت: همکاران ما در صندوق بازنشستگی کشوری با هماهنگی بین سازمانی و نشست‌های فشرده و مستمر، در تلاش هستند تا منابع سایر مطالبات و معوقات بازنشستگان عزیز نیز تأمین و پرداخت شود.