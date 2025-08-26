جنجال «وودی آلن» در جشنواره فیلم مسکو؛ حمله اوکراین به سینما!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در حوزه همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و همچنین مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور می‌گوید که حمله و انتقاد اوکراین از حضور وودی آلن، بازیگر و فیلم‌ساز آمریکایی در جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو نشان‌دهنده عدم انزوای روسیه است.

دیمیتریف در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: تلاش برای بی‌اعتبار کردن وودی آلن به دلیل برقراری تماس تصویری با جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو، اصل مطلب را نادیده می‌گیرد؛ «روسیه منزوی نیست و وظیفه هنر پل‌سازی است نه پل‌سوزی.

وزارت خارجه اوکراین دیروز حضور آلن در رویداد مسکو را محکوم کرد. همچنین تئاتری در «لِویو» نمایش موزیکال "گلوله‌ها بر فراز برادوِِی" براساس نمایشنامه‌ای از آلن را لغو کرد و تارنمای افراطی «میروتوُرتس/Mirotvorets» اوکراین نیز نام وی را به فهرست "حامیان علنی تجاوز روسیه" اضافه کرد.